„SLD będzie wystawiał kandydatów, albo popierał kandydatów we wszystkich miastach wojewódzkich, i robimy to konsekwentnie (…). Warszawa jest najtrudniejsza, trzeba powoli to ustalić. W piątek Rada Warszawy podejmie ostateczna decyzję w sprawie kandydata SLD na prezydenta Warszawy. Andrzej Celiński jest jednym kandydatem, wczoraj pojawiła się możliwość rozmowy z Katarzyną Piekarską” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Włodzimierz Czarzasty. „Wszyscy namawiają mnie do współpracy z opozycją (…)Jak z nią nie współpracuję (…) to wszyscy mówią: jesteś po prostu wredny, nie możesz tego robić. (…) Na Boga, dajcie mi robić swoją politykę!” – dodał przewodniczący SLD, mówiąc o współpracy w ramach całej opozycji. „Jestem politykiem, który jak powie i ustali coś po negocjacjach, to nie oszuka” – podkreślił Czarzasty. Jak zaznaczył, nie ma "poważnych rozmów" o poparciu kandydatury Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.

Włodzimierz Czarzasty w Porannej rozmowie w RMF FM /Bartosz Sroczyński /RMF FM

REKLAMA