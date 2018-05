„Byłam przekonana, że ten protest nie będzie trwał dłużej niż 17 dni - czyli tyle, ile trwał w 2014 roku. Jestem zszokowana, że obecny protest trwa tak długo – a trwa tak długo, bo PiS nie chce tego protestu zakończyć” - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Joanna Scheuring-Wielgus, komentując trwający 38. dzień protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. „Rządzący kłamią, kłamie minister Rafalska i kłamie premier Morawiecki” – stwierdziła była posłanka Nowoczesnej odnosząc się do kwestii spełniania postulatów osób niepełnosprawnych przez rząd. Scheuring-Wielgus skomentowała także niewpuszczenie do Sejmu założycielki PAH Janiny Ochojskiej: „Uważam, że to był wierutny skandal”. „Posłanka odniosła się również do swojego odejścia z Nowoczesnej. "Decyzja była podyktowana tym, jak patrzę na politykę (…) Dopóki protest niepełnosprawnych się nie zakończy, nie planuję zakładania żadnej nowej formacji. Od blisko 40 dni jestem zaangażowana w 100 procentach tylko w tę sprawę” – podkreśliła Scheuring-Wielgus. Posłanka nie wykluczyła jednak utworzenia koła poselskiego, ale – jak zaznaczyła – nie rozmawiała na ten temat z posłami UED.

Robert Mazurek: Kiedy skończy się protest niepełnosprawnych w Sejmie?

Joanna Scheuring-Wielgus: Szczerze powiem, że nie mam zielonego pojęcia. Tę decyzję podejmą niepełnosprawni protestujący w Sejmie i ich opiekunowie.

A nie powinien się już skończyć? Wszyscy wzywają do zakończenia tego protestu. Nawet Grzegorz Schetyna, Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy w zasadzie mówią, że trzeba byłoby to skończyć.

Gdy prawie 40 dni temu protestujący wchodzili do Sejmu na konferencję, byłam przekonana, że ten protest nie będzie trwał dłużej niż 17 dni - czyli tyle, ile trwał w 2014 roku. I jestem zszokowana, że on trwa tak długo. Ale on trwa tak długo, ponieważ rządzący - Prawo i Sprawiedliwość - nie chce tego protestu zakończyć.

Rządzący nie chcą. Mówią z kolei, że spełnili cały pierwszy postulat, dali mnóstwo różnych rzeczy, dali trzy razy więcej pieniędzy niż poprzedni rząd, a protest jak trwał, tak trwa.

Rządzący kłamią. Kłamie pani minister Rafalska i kłamie pan premier Morawiecki. Zaraz powiem dlaczego.

To porozmawiajmy o twardych danych. Były dwa postulaty - pierwszy - podniesienie renty do poziomu renty minimalnej - został spełniony.

To jest drugi postulat. Został spełniony. To jest zwiększenie o sto złotych. Teraz mają na rękę 750 zł. Po wdrożeniu tej ustawy będzie to 850 zł na rękę. Natomiast pierwszy postulat, ten główny postulat, z którym protestujący przyszli do Sejmu, to jest 500 zł zasiłku rehabilitacyjnego i to nie zostało spełnione.

Teraz rząd mówi tak - dadzą nawet ponad 500 zł, tylko będzie dostęp bez limitu do wszystkich wyrobów medycznych niezbędnych niepełnosprawnym, będzie dostęp bez żadnych ograniczeń do rehabilitacji, czyli coś, o co walczyli bardzo długo i nie będzie kolejek dla nich do lekarza.

Te punkty, które pan tutaj wymienił, są już w karcie praw podstawowych osób niepełnosprawnych od wielu, wielu lat. Są też w konwencji osób niepełnosprawnych ONZ, która została ratyfikowana przez Polskę, ale nie została wdrożona. Są to rzeczy, które są na papierze, istnieją i nie działają.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który całe życie opiekuje się niepełnosprawnymi, mówi, że to politycy - pewnie pije do pani - próbują zrobić z tego taran, którym chcą walnąć w obecną władzę i nie myślą o rzeczywistym dobru niepełnosprawnych.

Ks. Isakowicz-Zaleski podobnie wypowiadał się w 2014 roku...

... to daje mu pewną wiarygodność, przyzna pani...

... natomiast to nie ks. Isakowicz-Zaleski będzie decydował o tym, co zrobią niepełnosprawni. Przypomnę, że u protestujących był również kardynał Nycz, który w trakcie rozmowy z osobami protestującymi powiedział, że dopiero po tej rozmowie zrozumiał, na czym polega ten protest.

Pani poseł, nie mówimy o ks. Isakowiczu-Zaleskim, dlatego że jest księdzem, tylko dlatego że całe życie zajmuje się niepełnosprawnymi, o czym pani powinna wiedzieć.

Możemy też porozmawiać o pani Janinie Ochojskiej, która nie została wpuszczona, a też całe życie zajmuje się osobami niepełnosprawnymi...

Nie, akurat pani Janina nie zajmuje się niepełnosprawnością, tylko w ogóle pomocą charytatywną.

... i nie miała możliwości wejścia do Sejmu i porozmawiania z tymi osobami, nie została wpuszczona, co uważam za wierutny skandal.

Jak długo pani zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych?

Mogłabym powiedzieć, że zawsze.

Mam tutaj przed sobą takie dwa zestawy list. Tu jest 67 interpelacji poselskich, które pani złożyła i 47 zapytań. Ile z nich dotyczy osób niepełnosprawnych?

W interpelacji, w zapytaniach nie ma, natomiast jest ustawa...

... dobrze, to ja teraz powiem naszym słuchaczom: proszę państwa, na 47 zapytań oraz na 67 interpelacji, którymi zajmowała się Joanna Scheuring-Wielgus, nie ma ani jednego dotyczącego niepełnosprawnych.



Scheuring-Wielgus: Rozdział pt. Nowoczesna zamknęłam i nie chcę o rozmawiać na temat kolegów i koleżanek

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa o słowa Ryszarda Petru o spłacie długów Nowoczesnej. "Ja już nie chcę mówić o Nowoczesnej, to dla mnie temat zamknięty. Nie interesuje mnie to, co w Nowoczesnej się dzieje" - stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus.

W trzecią rocznicę oficjalnego ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą, że wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda poprosiliśmy też posłankę niezrzeszoną o życzenia dla głowy państwa na kolejne dwa lata. "Życzę mu zdrowia, mam nadzieję, że w przyszłej kadencji będziemy mieli innego prezydenta - lub prezydentkę" - powiedział gość RMF FM.