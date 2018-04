"Nie mam pojęcia" - tak Marek Suski odpowiada w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, kiedy będzie ostateczny raport podkomisji Macierewicza. "Trudno powiedzieć, a jak się pojawią jakieś nowe okoliczności? Wciąż nie mamy wraku" - zauważa gość Roberta Mazurka. Według szefa gabinetu politycznego premiera, po dwóch latach rządów PiS, "jesteśmy bliżej prawdy o Smoleńsku. "Wiemy sporo. Wiemy z całą pewnością, że raport Anodiny i Millera nie były prawdziwe. Z powietrza wzięli wyniki. Udowodniliśmy, że to był stek bzdur. Wiemy, że tam nastąpiło coś bardzo dramatycznego, że samolot nie rozpadł się po zderzeniu z brzozą" - mówi Suski. "Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zabiegamy” – tak gość RMF FM odpowiada na pytanie o sprowadzenie wraku. "Nasz wschodni sąsiad do dziś nie dał wszystkich dokumentów dotyczących zbrodni w Katyniu. Nie jest to partner, który jest chętny do współpracy" - zauważa.

