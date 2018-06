"To naprawdę jest wydarzenie historyczne. Nie wolno tego nie doceniać" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM amerykanista, prof. Zbigniew Lewicki pytany o spotkanie Donalda Trumpa i Kim Dzong Una. "Sceptycyzm, który towarzyszy temu spotkaniu, jest pochodną sceptycyzmu wobec Trumpa. Gdyby tam był prezydent Obama to nikt by nie wątpił w wielki sukces, chociaż byłby dokładnie taki sam przebieg" - dodał. "Kim łamie tradycję rodzinną i państwową, spotyka się z największym wrogiem. Na pewno w Pjongjangu nie wszyscy są szczęśliwi. To jest wielki przywódca w tym momencie" - zauważył gość Roberta Mazurka. "Na końcu tej drogi powinna być zgoda Korei północnej na wyrzeczenie się broni atomowej, na demontaż urządzeń za ogromną pomoc amerykańską, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne przede wszystkim, za gwarancje bezpieczeństwa. To może doprowadzić do rozwoju tej części Korei. Czy do zjednoczenia? Nie wiemy tego" - podkreślił Lewicki.

Lewicki: Kim łamie tradycję, spotyka się z największym wrogiem Karolina Bereza, RMF FM

Robert Mazurek, RMF FM: Panie profesorze, wszyscy mówią: historyczne, fantastycznie, wielkie wydarzenie, które śledzimy na bieżąco, na żywo.

Prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista: Tak, bo to naprawdę jest wydarzenie historyczne. Oczywiście były w historii ważniejsze, czy większe wydarzenia, wizyta Nixona Nixona w Chinach...

Mecz na Wembley w trochę mniejszej skali, dla pana, dla pięciu milionów ludzi, a nie dla pięciu miliardów. Powiem tak, że nie wolno tego nie doceniać. Ten sceptycyzm, który towarzyszy temu spotkaniu jest oczywiście pochodną sceptycyzmu wobec Trumpa, gdyby tam był prezydent Obama, to nikt by nie wątpił w wielki sukces, chociaż byłby dokładnie taki sam przebieg. Śledzimy to na żywo, też jest ta różnica pomiędzy wizytą w Pekinie, a tym co teraz, to mamy poczucie uczestniczenia.

Co chwilę do nas dochodzą jakieś depesze. Depesze są takie: a to panowie zjedli lunch i było miło, a to Kim przemówił po angielsku, teraz się dowiadujemy, że prezydent pokazał swój samochód, że zaprosił do Białego Domu, atmosfera przynajmniej wygląda na całkiem sympatyczną.

Atmosfera jest ważna w rozmowach, szczególnie w rozmowach dwóch stron, które są ze sobą skłócone, delikatnie mówiąc. Jeszcze parę miesięcy temu wymyślali sobie od najgorszych, obrażając się.

Dwa miesiące temu Trump mówił, że Korea Północna jest najbardziej krwawym reżimem współczesnego świata, skądinąd prawda, i że jest odpowiedzialna za śmierć i głód milionów ludzi.

Z tym krwawym, to pewnie by się paru konkurentów znalazło, ale tak czy owak...

...ale oni mają dużą tradycję w byciu krwawymi. Kim odpowiadał, że te uwagi mnie nie przeraziły, nie zatrzymają nas, a on zapłaci za swoje słowa.

To jest dowód dojrzałości obydwu tych polityków. Tego typu propagandowe teksty to jest jedna sprawa, ale umiejętność przejścia nad tym do porządku dziennego, umiejętność dogadania się, umiejętność tego, że jednak się uśmiechają. Proszę zauważyć, że rozmawiali przynajmniej w tej części oficjalnej bez tłumacza, co jest dowodem głębokiego zaufania i jakiejś sympatii, bo tego się najczęściej nie robi.

Lewicki: Zapomnijmy o pomyśle stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce

"Zapomnijmy o pomyśle stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, bazy to pojęcie stare" - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM amerykanista prof. Zbigniew Lewicki. Dodał, że to niepotrzebne mówienie o czymś, co jest niemożliwe. Nasz gość zauważył także, że amerykanie przestali w tej chwili budować bazy i je raczej likwidują.

Lewicki skomentował też obecne relacje polsko-amerykańskie. "Są one w bardzo złej fazie i to z naszej winy" - powiedział Lewicki. Dodał, że w kontekście ustawy o IPN okazaliśmy amerykanom totalne lekceważenie.