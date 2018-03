„Jest takie powiedzenie: ‘nie uwierzę w to dopóty, dopóki nie usłyszę oficjalnego dementi’. Ponieważ usłyszeliśmy dementi z amerykańskiej i z polskiej strony, to należałoby podwójnie wierzyć w te doniesienia” – tak Włodzimierz Cimoszewicz skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ostatnie informacje o pogorszeniu relacji na linii Waszyngton – Warszawa w związku z polską ustawą o IPN. „Wydaje mi się, że twarda, mocna reakcja strony amerykańskiej na to, co niepokoi i Amerykanów, i Izrael, i dużą część opinii publicznej w wielu demokratycznych państwach, jest autentyczna” - zaznaczył. „Od niedzieli wizytę w Stanach Zjednoczonych składa premier Izraela Benjamin Netanjahu. To jest piąta wizyta Netanjahu w Białym Domu w ciągu 13 miesięcy, kiedy urzęduje tam Donald Trump. Piąta w ciągu 13 miesięcy. Pan Duda w ciągu 31 miesięcy swojego urzędowania ani razu nie był przyjęty w Białym Domu” - zwrócił uwagę były premier i szef MSZ. Zauważył również, że „to, co dzieje się we współpracy wojskowej - m.in. obecność żołnierzy amerykańskich i z innych krajów natowskich, wynika z ustaleń, jakie podjęto na szczycie NATO w Newport, a więc jeszcze zanim PiS doszedł do władzy, i było odpowiedzią na agresywną politykę Rosji”.

Marcin Zaborski, RMF FM: Były premier, były szef polskiej dyplomacji Włodziemierz Cimoszewicz, dzień dobry.



Włodzimierz Cimoszewicz: Dzień dobry.



Myśli pan, że Amerykanie naprawdę postanowili postawić sprawę polskiej ustawy o IPN na ostrzu noża?



Wie pan, jest takie powiedzenie: Nie uwierzę w to dopóty, dopóki nie usłyszę oficjalnego dementi. Ponieważ usłyszeliśmy dementi z amerykańskiej i z polskiej strony, to należałoby podwójnie wierzyć w doniesienia dziennikarzy Onetu. Wydaje mi się, że twarda, mocna reakcja strony amerykańskiej na to, co niepokoi i Amerykanów, Izrael i dużą część opinii publicznej w wielu demokratycznych państwach - jest autentyczna. Między innymi właśnie ze względu na wszystkie obawy występujące w Izraelu w środowiskach żydowskich.



Ale jeśli rzeczywiście doszłoby do zamrożenia kontaktów na najwyższym szczeblu, między Polską a USA, to jak to by się miało do wcześniejszych zapewnień Amerykanów o przyjaźni, bliskości, sojuszu? Przecież całkiem niedawno w Warszawie Donald Trump mówił, że "Polska to jest stary sojusznik. Polska jest w naszym sercu. Ameryka kocha Polskę. Specjalna więź - wykuta w ogniach historii i charakteru narodowego - łączy nasze dwa kraje".

No tak, no oczywiście. Mówił... Ja nie należałem do tych, którzy tak bardzo entuzjazmowali się tymi wszystkimi, pięknymi słowami prezydenta Trumpa. Jak wiadomo, to jest polityk, który może powiedzieć każdego dnia dowolną rzecz i on tym bardziej adresował to do opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, bardzo krytycznie go oceniającej, niż do Polaków. Ale to jest mniej istotne. Nawet jeśli to były zapewnienia szczere i poważne, to sytuacja się zmieniła. Proszę pana, jak pan pewnie wie, od niedzieli, chyba po dzień dzisiejszy, składa wizytę w USA premier Izraela Netanjahu. To jest piąta wizyta w Białym Domu Netanjahu w ciągu 13 miesiecy, kiedy tam urzęduje Donald Trump. Piata w ciągu 13 miesięcy. Pan Duda w ciągu 31 miesięcy swojego urzędowania ani razu nie był przyjęty w Białym Domu.



Ale politycy PiS-u...



Do oficjalnego kontaktu doszło raz, w czasie wizyty Trumpa, o ktorej pan wspomniał.



Politycy PiS-u mówią, że tak dobrych relacji z Amerykanami nie mieliśmy nigdy w historii. Wystarczy spojrzeć na polsko-amerykańską wymianę handlową albo na współpracę wojskową.

