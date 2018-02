Wideo zmontowane z nazistowskich materiałów propagandowych pokazujące bicie Żydów w warszawskim getcie opisane komentarzem "Jak Żyd Żyda gonił na śmierć", grafika, która przedstawia „słownik żydowski” i artykuł o tytule "Prawda Żydów w oczy kole. Kolaboracja Żydów z Niemcami podczas II wojny światowej jest faktem" – to tylko niektóre z wpisów, jakie pojawiły się na facebookowym koncie Waldemara Bonkowskiego. Wczoraj senator decyzją Jarosława Kaczyńskiego został zawieszony w prawach członka partii i klubu PiS. Co o takim zachowaniu swojego partyjnego kolego sądzi posłanka Małgorzata Gosiewska? Czy zawieszenie Waldemara Bonkowskiego to odpowiednia reakcja władz partii? Odpowiedzi na te pytania w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

