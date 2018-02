Świeradów-Zdrój, dolnośląskie uzdrowisko położone malowniczo w Górach Izerskich, będzie w tym tygodniu "Twoim Miastem w Faktach RMF FM". Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF24.pl. Dlatego już w sobotę w Świeradowie pojawi się żółty wóz satelitarny RMF FM, a nasz reporter będzie odkrywał dla Was uroki tego miasta.

Walka była zacięta! / RMF FM

Unikatowy górski klimat, szlaki, stoki narciarskie, a także wody mineralne - to jedne z największych zalet Świeradowa-Zdroju. Pierwsza wzmianka o leczniczych właściwościach tutejszych wód pochodzi jeszcze z XVI wieku. Podczas naszej sobotniej wizyty na pewno odwiedzimy Dom Zdrojowy, a także najdłuższą halę spacerową w Polsce.

Przekonacie się również, z czego słynie Izerski Park Ciemnego Nieba. Nie zabraknie nas również na stoku - sezon narciarski w pełni, z pewnością odwiedzimy więc tych, którzy oddają się białemu szaleństwu.

"Twoje Miasto w Faktach RMF FM" tworzycie oczywiście także Wy! Jeśli więc są miejsca, które - Waszym zdaniem - musimy odwiedzić, albo ludzie, których powinniśmy poznać, napiszcie nam o tym w komentarzach poniżej.

Czekamy na zgłoszenia!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!