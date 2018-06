Tak malowniczej plaży nie ma żaden nadbałtycki kurort. Urzekające wzgórza i klify tuż nad brzegiem morza można podziwiać z ponad stuletniego molo. Może dlatego właśnie to miejsce upodobały sobie gwiazdy. Twoim Miastem w Faktach RMF FM w pierwszy dzień wakacji są dziś Międzyzdroje.

Na stałe mieszka tu nieco ponad 5 tysięcy osób, jednak zwłaszcza w sezonie, robi się tu tłoczno. Nad Zatokę Pomorską, na skraj Wolińskiego Parku Narodowego przyjeżdżają setki tysięcy turystów.

Międzyzdroje kuszą niebanalnym położeniem. Żeby tu dotrzeć trzeba pokonać pagórki parku narodowego. Droga krajowa nr 3 wije się miedzy stromymi wzniesieniami, wyglądającymi niemal jak góry. Najwyższe z nich - Grzywacz - ma ponad 115 metrów wysokości. To jedyny taki krajobraz w tej części kraju. Międzyzdroje leżą pomiędzy Morzem Bałtyckim a zatoką Zalewu Szczecińskiego nazwaną "Wickiem Małym". Miejscowość otaczają tereny Wolińskiego Parku Narodowego oraz rozległe lasy. Na terenie miasteczka jest ich ponad 70 hektarów oraz aż 30 pomników przyrody.





Karczmiane początki

Historia Międzyzdrojów zaczęła się od karczmy. Według przekazów historycznych już w XIII wieku stała tu gospoda, w której zatrzymywali się kupcy podróżujący traktem handlowym do Kamienia Pomorskiego i Wolina. Z XV wieku pochodzi pierwsza wzmianka o nazwie tego miejsca. W akcie darującym te tereny władzom kościelnym z Kamienia Pomorskiego pada słowo "Misdroige". Aż do XIX wieku Międzyzdroje były zaledwie wioską rybacką. Wraz z upowszechnieniem leczniczych właściwości morskich kąpieli, nad Bałtyk zaczęli przybywać pierwsi goście.

Pierwsze obiekty kąpielowe powstały na tutejszej plaży w 1835 roku, na przełomie XIX i XX wieku Międzyzdroje były już popularnym kurortem. Istniała już promenada, tężnia solankowa, Park Zdrojowy, hotele, pensjonaty i molo. Do dziś dotrwała większość wzniesionych wówczas willi, tworząc niezwykły, nieco retro klimat tego miejsca.

134-letnie molo

Międzyzdrojskie molo ma prawie 400 metrów długości i jest najdłuższą betonową budowla tego typu. Pierwsze, drewniane molo zostało wybudowane w 1884 roku. Do końca XIX wieku powstały aż trzy takie pomosty. Do dziś przetrwało tylko jedno. Ufundował je międzyzdrojski przedsiębiorca Bötther, który zainwestował w jego budowę 250 tysięcy marek. Molo zostało uroczyście oddane 1 lipca 1906 roku. W tym samym roku na jego głowicy zbudowano przystań dla statków pasażerskich i kawiarnię. Z molo roztacza się wyjątkowa panorama na Zatokę Pomorską.

Wieczorami widać światła latarni morskiej w Świnoujściu. Po stronie wschodniej znajduje się Góra Kawcza o wysokości 61 m n. p. m. oraz najwyższe klifowe wzniesienie na polskim wybrzeżu - Gosań mające 95 m n. p. m. Molo jest ulubionym miejscem wszystkich zakochanych odwiedzających Międzyzdroje. Na Kawczą Górę można wspiąć się z plaży po schodach. To Najdłuższe na polskim wybrzeżu schody o łącznej długości 128,5 m.

Aleja Gwiazd

Do molo prowadzi jedna z najsłynniejszych ulic w Polsce - to Promenada Gwiazd. Jej boczną odnogą jest Aleja Gwiazd, to tu odciski swoich dłoni - niczym w Hollywood - zostawiają aktorzy, piosenkarze i twórcy. Do tej pory swoje ślady zostawiło 187 osób. Pierwsze odciski dłoni w 1996 r. odcisnęli min.: Beata Tyszkiewicz, Daniel Olbrychski, Janusz Gajos, Bogusław Linda. Są tu też rzeźby aktorów: Jana Machulskiego, ławeczka Gustawa Holoubka, stolik Krzysztofa Kolbergera oraz wybitnych reżyserów: Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego i Jeremiego Przybory.

Po remoncie Aleja Gwiazd znacznie się poszerzy, będzie tu miejsce na ponad pół tysiąca odlewów dłoni sławnych osób. Co roku, na początku lipca gwiazdy przyjeżdżają do Międzyzdrojów na swój festiwal. Można wtedy spotkać aktorów spacerujących promenadą lub pijących kawę w jednej z licznych restauracji. To też szansa zobaczyć przedstawienia z ich udziałem i zdobyć autograf.

Nieopodal Promenady Gwiazd mieści się Park Zdrojowy. Został założony przez belgijskiego kupca Arnolda Lejeune w XIX wieku, a rosną w nim efektowne okazy dębów, platany pochodzenia greckiego, żywotniki i cisy. Park nosi imię Fryderyka Chopina.

Komu znudzi się plażowanie na jednym z dwóch bałtyckich kąpielisk, odznaczonych prestiżową Błękitną Flagą, powinien wybrać się na wycieczkę do lasu koło Międzyzdrojów. Mieści się tam zagroda pokazowa żubrów. Stado ma do swojej dyspozycji prawie 30 ha lasu. Osobniki najlepiej podziwiać wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. Wtedy opuszczają las i przychodzą na karmienie. W lipcu opiekujący się nimi pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego spodziewają się narodzin tegorocznych cielaków.

