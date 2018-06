Legenda Orłów Górskiego i Górnika Zabrze – Włodzimierz Lubański został wybrany najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów w plebiscycie serwisu Eurosport.interia.pl i radia RMF FM. „Jestem dumny, szczęśliwy i pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy oddali głos na mnie” – powiedział nam w rozmowie telefonicznej Włodzimierz Lubański, który na co dzień mieszka w Belgii.

Włodzimierz Lubański / YORICK JANSENS / PAP/BELGA



Włodzimierz Lubański wygrał wszystkie etapy plebiscytu na wybór Orła wszech czasów. W pierwszej fazie, gdy z grupy 40 piłkarzy wybieraliście wielką "10", otrzymał 25245 głosów. W drugim etapie, gdy selekcjonowaliście czołową trójkę, gwiazda Górnika dostała

6173 głosów, a w finałowej części zabawy na Lubańskiego zagłosowało 21759 osób z ponad 50 tysięcy.





Końcowe wyniki plebiscytu wyglądają następująco:

- Włodzimierz Lubański - 42 procent głosów

- Kazimierz Deyna - 37 procent głosów

- Robert Lewandowski - 21 procent głosów

Kazimierz Deyna to również wielka postać, która ma spore dokonania dla naszego piłkarstwa. Cieszę się, że o nim również pamiętają współcześni kibice - nie kryje Lubański.

Gdy w Arłamowie, gdzie przygotowuje się do mundialu reprezentacja Polski, rozmawialiśmy z wielkimi polskiej piłki - selekcjonerem Adamem Nawałką i prezesem PZPN-u Zbigniewem Bońkiem o Lubańskim, obaj doceniali nie tylko jego piłkarskie umiejętności, ale też klasę na boisku i poza nim, prezencję oraz wspaniałą polszczyznę.

Włodek Lubański to był wielki napastnik, mój idol z dzieciństwa, ja się wychowałem na jego grze! Gdy w meczu z Peru na MŚ 1978 r. Jacek Gmoch wpuszczał go za mnie w 86. min, ja miałem łzy w oczach i powiedziałem sobie: "Kurczę, co to się dzieje! Mój idol wchodzi za mnie w końcówce meczu, żeby utrzymać prowadzenie 1-0 - wspominał w rozmowie z eurosport.interia.pl Zbigniew Boniek.

Włodzimierz Lubański na zdj. z 1973 roku / Zbigniew Wdowiński / PAP

Oto fragment wywiadu, jakiego 20-letni Włodzimierz Lubański udzielił TV 51 lat temu, w 1967 r.:



- Zdał pan maturę, ale czy możliwe jest pogodzenie studiów z piłką?



- Pogodzenie sportu wyczynowego z nauką przerasta moje siły.



- Ale przecież mieliśmy już piłkarzy z wyższym wykształceniem.



- Tak, ale to było wtedy, gdy poziom piłki nożnej nie był tak wysoki jak w tej chwili. Teraz dochodzi do tego, że trzeba się specjalizować na poszczególnych pozycjach.



- No przecież jest pan uważany za najlepszego napastnika w Europie, więc po co się panu specjalizować?



- Eeee, chyba nie. Chciałbym kiedyś otrzymać takie miano.



Czy w Górniku uczą tak wytwornych manier?



- Trochę wcześniej - w domu.

Gdy poprosiliśmy nestora dziennikarzy sportowych red. Andrzeja Janisza z Polskiego Radia o wymienienie najlepszego meczu Włodzimierza Lubańskiego, ten zamyślił się na dłuższą chwilę, po czym zaskakująco, ale nie bez racji odparł: finał Pucharu Polski Górnik - Legia z 1972 r.

Dokładnie, cztery bramki i wygrana 5-2! Ależ to był mecz Włodka - przyklasnął Janiszowi inny doświadczony red., Janusz Basałaj, który w PZPN-ie kieruje departamentem komunikacji i mediów.

4 czerwca 1972 r. na stadionie ŁKS-u, Lubański istotnie strzelił Legii cztery bramki w finale Pucharu Polski i Górnik wygrał 5-2, zdobywając to trofeum.

Faktycznie, jeśli chodzi o piłkę klubową był to jeden z lepszych moich meczów. Przecież w finale krajowego pucharu spotkały się dwie czołowe drużyny nie tylko Polski, ale Europy, które regularnie dochodziły do kluczowych faz Pucharu Europy Mistrzów Krajowych i Pucharu Zdobywców Pucharów - powiedział nam Lubański.

Zanim przypomnieliśmy panu Włodzimierzowi ten wspaniały finał Pucharu Polski, poproszony przez nas wskazał inne swoje wybitne występy.

Na pewno jednym z najcenniejszych występów był ten w eliminacjach MŚ z Anglią, w którym strzeliłem bramkę na 2-0. To zwycięstwo nad Anglikami położyło podstawę pod sukces, jakim był awans na MŚ 1974 r. - wspomina Lubański triumf z 6 czerwca 1973 r., odniesiony na Stadionie Śląskim.

Inna wielka chwila z rozbłyskiem geniuszu Lubańskiego, to Stadion Śląski i dzień 15 kwietnia 1970 r., remis 2-2 w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów z AS Roma.

Zdobyłem wówczas dwie bramki, udało się wyrównać i przedłużyć szanse na awans do finału - opowiadał pan Włodzimierz.

Tydzień później, na neutralnym terenie w Strasburgu doszło do dogrywki, Lubański również strzelił gola na 0-1, wyrównał Fabio Capello. "Górnicy" awansowali do finału po słynnym rzucie żetonem. Kapitan zabrzan Stanisław Oślizło postawił na zielone, bo to kolor nadziei i wygrał!

Włodzimierz Lubański dumny jest także wyjątkowo z bramki, która dała zwycięstwo nad wielkim Manchesterem United 13 marca 1968 r. na wypełnionym 100 tys. fanów Śląskim, choć chętnych na bilety było dwa razy więcej. Był to rewanż w ramach ćwierćfinału PEMK, który ostatecznie dał awans Anglikom, ale cóż to był za mecz!

Manchester był wtedy naprawdę wielki, z Bestem i Charltonem w składzie. Byliśmy jedyną drużyną, jaka ich wówczas pokonała - opowiadał pan Włodzimierz.

Fani Górnika przygotowali na to spotkanie różne transparenty, na czele z takim np.: "Nie pomoże Charlton łysy, gdy kibice są tu z Nysy".

Najlepszy polski piłkarz wszech czasów dumny jest także ze swych gier na IO 1972 r., gdy Orły Górskiego wywalczyły historyczne złote medale, a duet Lubański - Deyna siał zagrożenie dla bramki rywali.

"Włodek podbiłby wielkie europejskie kluby"



Na MŚ 1974 r. pan Włodzimierz nie pojechał z powodu kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych.

Gdyby wtedy była taka technika leczenia takich urazów, jaka dzisiaj zadziałała zbawiennie na Arka Milika, to Włodek podbiłby wielkie europejskie kluby - powiedział nam w Arłamowie były znakomity obrońca kadry Orłów i selekcjoner reprezentacji z MŚ 2006 r. Paweł Janas.

I tak po Lubańskiego, z milionem dolarów, przyjechał Real Madryt, ale komunistyczne władze nie puściły naszej piłkarskiej perełki. Później Lubański był już z całą rodziną w Monaco, na zaproszenie księcia tego państwa, ale ostatecznie karierę kontynuował w belgijskim Lokeren, gdzie w 196 meczach strzelił 82 bramki.

Najważniejsze, że w opinii polskich kibiców Lubański nie potrzebował transferu do Realu, by zostać wybranym na najlepszego polskiego piłkarza wszech czasów i zostawić w pobitym polu zawodników takich jak: Deyna, Lewandowski, Boniek, Lato czy Szarmach.

Statuetkę dla Orła wszech czasów wręczymy panu Włodzimierzowi 12 czerwca na Stadionie PGE Narodowym, przed meczem Polska - Litwa.

Michał Białoński