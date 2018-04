Sporo sportowych emocji czeka nas w nowym tygodniu. Rozstrzygnie się m.in., kto zagra w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Będzie coś dla fanów rajdów, bo już w czwartek wystartuje pierwsza impreza z cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Fani kolarstwa obserwować będą natomiast poczynania Michała Kwiatkowskiego w dwóch wyścigach zaliczanych do Tryptyku Ardeńskiego.

Tomasz Kasperczyk z pilotem Damianem Sytym (Ford Fiesta R5) na trasie ubiegłorocznego Rajdu Świdnickiego-Krause (Sierpnica, 23 kwietnia 2017) / Maciej Kulczyński / PAP

Najszybciej emocji doczekają się fani piłki nożnej, bo już we wtorek dojdzie do pierwszego rewanżowego starcia w półfinale Pucharu Polski: pomiędzy Arką Gdynia a Koroną Kielce. Tym razem spotkanie odbędzie się w Gdyni, a gospodarze będą chcieli odwrócić losy dwumeczu: Arka przegrała bowiem pierwsze spotkanie 1:2.

Dzień później do walki stanie Legia Warszawa, która z Zabrza wywiozła remis 1:1. Górnik jest jednak w formie i będzie chciał wyrzucić Legię z rozgrywek. Sami "Wojskowi" będą natomiast testować nową koncepcję właściciela i prezesa klubu Dariusza Mioduskiego: w sobotę zwolnił on trenera Romeo Jozaka, ale postanowił nie zatrudniać nowego szkoleniowca! Drużynę do podwójnej korony ma doprowadzić człowiek Jozaka: dotychczasowy drugi trener zespołu Dean Klafurić.

W czwartek natomiast czeka nas Rajd Świdnicki-Krause, będący pierwszą rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski! Do startu szykują się już najlepsi kierowcy w kraju: m.in. Miko Marczyk czy jeżdżący w barwach RMF FM Kacper Wróblewski, który wystartuje w kategorii aut przednionapędowych.

W nowym tygodniu będziemy również obserwować rywalizację zawodników poruszających się na dwóch kółkach. Przed nami bowiem dwa wyścigi zaliczane do Tryptyku Ardeńskiego: już w środę - Walońska Strzała, w niedzielę zaś - wyścig Liege-Bastogne-Liege. Okazję do rehabilitacji będzie miał Michał Kwiatkowski, który podczas niedzielnego Amstel Gold Race osłabł na kilka kilometrów przed metą i nie włączył się do walki o zwycięstwo.