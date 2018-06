​Niemiecki koszykarz Dirk Nowitzki, który od 20 lat występuje w lidze NBA w Dallas Mavericks. powiedział, że chce po zakończeniu kariery zostać w tym mieście i dlatego rozpoczął starania o kartę stałego pobytu w USA.

Dirk Nowitzki / LARRY W. SMITH / PAP/EPA

W kończącym się sezonie Nowitzki, który 19 czerwca obchodzić będzie 40. urodziny, opuścił tylko pięć meczów, w tym trzy ostatnie ze względu na operację lewego stawu skokowego. Kontrakt z "Mavs" ma ważny jeszcze w kolejnej edycji rozgrywek i zamierza go wypełnić.

Do tej pory miałem amerykańską wizę, bo nie wiedziałem, czy któregoś dnia nie będę się chciał spakować i wrócić do domu. Ale tu urodziły się dzieci, kochają to miejsce, a ja jestem w Teksasie ponad 20 lat. W Dallas jest teraz mój dom. Podjęliśmy definitywną decyzję, że zostajemy. Kilka miesięcy temu rozpocząłem starania o prawo pobytu - zieloną kartę - powiedział wybitny zawodnik portalowi dallasnews.com.



W 77 spotkaniach sezonu 2017/18 Niemiec zdobywał średnio 12 pkt, miał 5,7 zbiórki przebywając na parkiecie 24,7 min. Przekroczył tym samym 50 tysięcy minut w NBA, co wcześniej udało się tylko kilku graczom (w tej elitarnej grupie są: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnett, Jason Kidd i Elvin Hayes).



Nie sądziłem, że uda mi się zagrać ponad 70 meczów w minionym sezonie. Sam byłem tym trochę zaskoczony - dodał.



Urodzony w Wuerzburgu koszykarz jest szósty na liście najskuteczniejszych strzelców wszech czasów z dorobkiem 31 187 pkt i plasuje się najwyżej spośród wciąż występujących na parkietach NBA. Prowadzi Abdul-Jabbar - 38 387. Zdobył mistrzostwo NBA w 2011 roku i został uznany MVP finałów.



Nowitzki jest drugim graczem w historii NBA związanym z jednym klubem przez 20 lat; taki staż miał też Kobe Bryant z Los Angeles Lakers, który karierę zakończył w 2016 r. Po 21 lat występów w lidze, ale w różnych klubach, zanotowali Robert Parish, Kevin Willis i Kevin Garnett.

(ph)