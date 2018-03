Michał Kwiatkowski (Sky) zajął trzecie miejsce na piątym etapie wyścigu kolarskiego Tirreno-Adriatico i zdobył koszulkę lidera. Dzięki bonifikacie wyprzedził w klasyfikacji generalnej Włocha Damiano Caruso (BMC).





Na mecie w miejscowości Filottrano triumfował po indywidualnej akcji Brytyjczyk Adam Yates (Mitchelton-Scott), wyprzedzając o siedem sekund grupę, na której czele finiszowali trzykrotny mistrz świata Słowak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) i Kwiatkowski. Cztery sekundy bonifikaty pozwoliły Kwiatkowskiemu zdobyć błękitną koszulkę lidera.



Adam Yates triumfował zaledwie kilkadziesiąt minut po tym, jak w Nicei jego brat bliźniak Simon niespodziewanie stracił pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej wyścigu Paryż-Nicea na rzecz Hiszpana Marca Solera.



Niedzielny etap był dedykowany pochodzącemu z Filottrano włoskiemu kolarzowi Michele Scarponiemu, który przed rokiem w trakcie przygotowań do Giro d'Italia został śmiertelnie potrącony przez furgonetkę. Po zakończeniu rywalizacji kolarze grupy Astana odwiedzieli jego grób. Maciej Bodnar spotkał z kolei... papugę Frankiego, która często towarzyszyła Scarponiemu na treningach.



O włoskim kolarzu pamiętał także Kwiatkowski. "Zwycięstwo etapowe było moim celem, ale jestem dumny, że założyłem błękitną koszulkę w Twoim mieście, Michele" - napisał na Twitterze.



Do zakończenia wyścigu pozostały dwa etapy. Decydująca będzie zapewne we wtorek ostatnia próba, jazda indywidualna na czas na płaskiej trasie ze startem i metą w San Benedetto del Tronto (10 km).