Przez cały tydzień sportowe emocje zapewnią nam uczestnicy Rajdu Dakar. Fani futbolu mogą czekać na pierwsze w tym roku mecze Bundesligi. Ważny turniej mają przed sobą szczypiorniści, a po raz kolejny o punkty Pucharu Świata walczyć będą skoczkowie narciarscy i inni przedstawiciele sportów zimowych.

O ile kilka najbliższych dni będzie dla kibiców odrobinę spokojniejszych, to wielkie emocje zagwarantuje kolejny weekend. Zacznijmy od skoczków, którzy po raz pierwszy w sezonie będą rywalizować na mamucie.

W czwartek kadra pojedzie do Bad Mitterndorf, by w weekend walczyć o pucharowe punkty na skoczni Kulm. Po dobrych występach w Oberhofie warto śledzić też postępy biathlonistki Weroniki Nowakowskiej, która w kolejny weekend będzie walczyć na trasach w Ruhpolding. Zresztą, emocji związanych ze sportami zimowymi będzie o wiele więcej. W pucharach świata będą rywalizować niemal wszyscy sportowcy szykujący się do igrzyska olimpijskich. Jeśli ktoś zdecyduje się na wnikliwe obserwowanie także saneczkarstwa, bobslejów czy narciarstwa alpejskiego to przed telewizorem spędzi niemal cały dzień.

W piątek po krótkiej zimowej przerwie na boiska wrócą piłkarze z Bundesligi. Nasi ligowcy kończą z kolei zimowe ferie i zabierają się do treningów. Niebawem rozjadą się na zgrupowania, ale kibice na pewno będą śledzić informacje docierające z ich ulubionych klubów.

W Portugalii zaprezentują się z kolei nasi szczypiorniści. Przed kadrą Piotra Przybeckiego bardzo ważne wyzwanie. Polacy zagrają w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Rywalami oprócz najgroźniejszych gospodarzy będą też ekipy Cypru i Kosowa. Do kolejnej rundy eliminacji awansują jedynie zwycięzcy tych zmagań. Biało-czerwoni potrzebują więc kompletu zwycięstw. Ewentualny brak awansu oznaczałby ogromne kłopoty dla drużyny narodowej.

Codziennie kibicom będzie towarzyszył 40. Rajd Dakar, w którym liczymy na dobre wyniki Jakub Przygońskiego czy Rafała Sonika. W Sydney na turnieju tenisowym zagra Agnieszka Radwańska, choć w pierwszej rundzie będzie miała bardzo wymagającą rywalkę - z Brytyjką Johanną Kontą Polka przed rokiem zagrała tam w finale. Tym razem obie spotkają się już na początku turnieju. Dla tenisistów bardzo ważnym dniem będzie także czwartek, a to z powodu losowania turniejowych drabinek Australian Open czyli pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku.