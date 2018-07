Władze Krakowa nie podpisały z Wisłą Kraków SA nowej umowy dzierżawy stadionu miejskiego. Powodem jest zadłużenie klubu. Według informacji miejskiego biura prasowego, wynosi ono prawie 6,5 mln złotych. Klub uważa, że to nieporozumienie.

Zawodnicy Wisły Kraków / Jacek Bednarczyk / PAP

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków, nieuregulowane zobowiązania finansowe uniemożliwiają podpisanie umowy dzierżawy z wnioskodawcą, niezależnie od tego, kim on jest, ponieważ podpisanie takiej umowy byłoby bowiem działaniem na szkodę Gminy Miejskiej Kraków. Obecnie Wisła Kraków SA jest zadłużona wobec ZIKiT (krakowski Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu - PAP) na kwotę 4 mln 909 tys. zł, wobec ZIS (krakowski Zarząd Infrastruktury Sportowej - PAP) na kwotę 1 mln 394 tys. zł oraz z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości w wysokości 69 tys. zł - poinformował Maciej Grzyb dyr. Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

Dodał on, że w przeszłości wyciągano rękę do klubu, aby ułatwić spłatę zaległości. W 2016 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zawarł z Wisłą Kraków porozumienie o rozłożeniu zaległych należności na 24 raty. Porozumienie jednak zostało zerwane w związku z nieterminowymi wpłatami, a sprawa zaległości trafiła do sądu.



Sprawa zadłużenia spółki była także przedmiotem postępowania sądowego po złożeniu pozwu 4 maja 2018 roku przez Zarząd Infrastruktury Sportowej o zapłatę zaległego czynszu za okres 1 lipca - 31 grudnia 2017. W dniu 29 maja Sąd Okręgowy w Krakowie wydał nakaz zapłaty przez spółkę na rzecz gminy kwoty blisko 1 mln 400 tys. zł, od którego klub wniósł sprzeciw. Podczas negocjacji warunków nowej umowy Wisła Kraków S.A. zobowiązywała się do spłaty zadłużenia do 30 czerwca 2018 roku, co nie nastąpiło - dodał Grzyb.



W efekcie władze Krakowa wstrzymały się z podpisaniem nowej umowy dzierżawy stadionu im. Henryka Reymana, mając nadzieję, że Wisła wykaże dobrą wolę, by uregulować zadłużenie wobec gminy i tym samym umożliwić miastu podpisanie umowy na kolejne lata.



Zdaniem klubu poniedziałkowe oświadczenie miasta to nieporozumienie i wynik braku dobrego "przepływu wszystkich informacji między stronami". Zarząd Wisły Kraków SA jest w stałym kontakcie z władzami Miasta Krakowa i pracuje nad jak najszybszym wyjaśnieniem zaistniałych wątpliwości, dążąc do pozytywnego rozwiązania sprawy. Poziom wieloletnich wzajemnych zobowiązań stron jest obecnie przedmiotem oceny Sądu - można przeczytać w oświadczeniu klubowym. Dodano w nim, że zgodnie z planem ma się odbyć w sobotę mecz towarzyski z AS Monaco.



Podczas porannej konferencji prasowej Wisły przedstawiono oficjalnie czterech nowych piłkarzy, którzy dołączyli do zespołu. Są to bramkarz Mateusz Lis, obrońca Marcin Grabowski, pomocnicy Riccardo Grym i Dawid Kort.



Carlitos otrzymał od klubu kilka dni wolnego. Ma się pojawić w piątek w Krakowie. Jestem przekonany, że wszystkie rozwiązania, która mogą nastąpić, będą dobre dla zawodnika, ale także dla klubu. Teraz trudno coś powiedzieć konkretnego. Liczymy się, jesteśmy przygotowani na każde rozwiązanie - powiedział dyr. sportowy Wisły Arkadiusz Głowacki zapytany o przyszłość króla strzelców ekstraklasy sezonu 2017/2018.



Według jeszcze czerwcowych informacji korzystny finansowo transfer Hiszpana byłby "Białej Gwieździe" na rękę, gdyż w ten sposób zmniejszyłaby się klubowa "dziura budżetowa".