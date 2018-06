Nasze siatkarki meczem z Japonią rozpoczęły swój ostatni turniej w tegorocznej Ligi Narodów. W Wałbrzychu Polki miały potwierdzić, że zwycięstwa z zespołami ze światowej czołówki w poprzednich kolejkach nie były przypadkowe. I dokładnie to zrobiły. Mimo słabszego początku "Biało-czerwone" zwyciężyły w całym spotkaniu 3:2. Liderką w ofensywie znów była Malwina Smarzek, ale świetnie grała też Martyna Grajber oraz Zuzanna Efimienko.

Polki dzielnie walczyły z Japonkami / fivb /

"Biało-czerwone" chciały zakończyć swój występ w tegorocznej edycji Ligi Narodów trzema zwycięstwami, ale liczyły się z tym, że w Wałbrzychu zmierzą się z wymagającymi rywalkami.





Potwierdził to już pierwszy set meczu z Japonią. Nasze reprezentantki dobrze zaczęły spotkanie punktując z ataku i zagrywki, dzięki czemu prowadziły przez pierwszą część seta. Niestety z czasem Azjatki zaczęły coraz częściej bronić nasze ataki i rozgrywać skuteczne kontry.



To właśnie kontrataki pozwoliły naszym rywalkom uzyskać prowadzenie w drugiej części seta. Natalia Mędrzyk i Monika Bociek robiły wszystko, by przeciwstawić się ekipie z Azji, ale Japonki kontrolowały grę i wygrały pierwszego seta (18:25).



Drugi set - jak pierwszy - "Biało-czerwone" rozpoczęły od kilku imponujących akcji w ofensywie. Przy zagrywkach Klaudii Kąkolewskiej wyszły na prowadzenie (6:3). Liderką naszej ofensywy znów była Malwina Smarzek. To do niej trafiała większość piłek od rozgrywającej i słusznie, bo atakująca wykorzystywała swoje szanse i swobodnie mijała japoński blok.



Przy dopingu pełnej kibiców hali Polki grały coraz lepiej. Mędrzyk straszyła Japonki silnymi serwisami, a gdy przeciwniczki mimo jej zagrywek zdołały wyprowadzić atak, to zatrzymywał je nasz blok (16:8).



Japonii nie pomogły ani zmiany, ani przerwy, które brała trenerka zespołu z Azji. Polki wciąż dominowały na boisku, a ich przewaga nad rywalkami była tak duża, że z łatwością wygrały drugą odsłonę (25:15).



Pierwsze akcje trzeciej odsłony wskazywały na to, że będzie to najbardziej wyrównana ze wszystkich partii. Japonki zaczęły grać nie tylko efektownie, ale i efektywnie z drugiej linii, za to Polki wciąż bazowały na atakach Malwiny Smarzek (6:8).



W kolejnych minutach spotkania wynik oscylował wokół remisu, ale tuż przed drugą przerwą techniczną "Biało-czerwone" odskoczyły od rywalek. Wszystko za sprawą genialnej postawy w bloku i konsekwencji w ataku (16:10).



Wydawało się, że z takim zapasem punktów naszym zawodniczkom będzie łatwo wygrać seta, ale Japonki nie chciały zrezygnować z walki o wygraną. Niestety Polki popełniły kilka błędów własnych, które dały Japonkom nadzieję na to, że jeszcze mogą powalczyć o zwycięstwo. Gorsza dyspozycja naszych zawodniczek na szczęście była chwilowa. Serie wcześniej zdobytych punktów pozwoliły nam utrzymać kontrolę nad spotkaniem. Seta kiwką zakończyła Mędrzyk (25:16).



Zwycięstwo gospodyń w trzeciej odsłonie zupełnie odebrało Japonkom chęci do gry. Ze względu na ich błędy własne, ale również fenomenalną dyspozycję "Biało-czerwonych" w bloku, set rozpoczął się od wyniku (6:1).



Świetnie po naszej stronie siatki prezentowała się Zuzanna Efimienko i Natalia Grajber - to właśnie ataki tych pań przynosiły nam dużo punktów (16:10). Niestety, cała przewaga została roztrwoniona, bo Polki nie potrafiły utrzymać skuteczności, a Azjatki wykorzystywały każdy nasz błąd.



Końcówka była bardzo wyrównana. Walka toczyła się punkt za punkt. Do czasu aż dwa skuteczne uderzenia posłała w nasze boisko Kurogo. W kolejnych akcjach więcej szczęścia miały nasze rywalki. Udało im się doprowadzić do tie-breaka (21:25).



Piąty set w wykonaniu obu zespołów był bardzo nerwowy. Widać było, że zawodniczki są już zmęczone, o popełniały coraz więcej błędów (7:8). Po zmianie stron rywalizacja nadal była zacięta. Azjatki broniły ataki Polek, które wydawały się nie do obrony. Na szczęście w końcówce najpierw sprytnie zagrała Efimienko, a później po skosie uderzyła Mędrzyk (13:11).

Azjatki odrobiły straty, ale w najważniejszym momencie popsuły serwis, a później atak. To sprawiło, że Polki wygrały meczy.





Polska - Japonia 3:2 (18:25, 25:15, 25:16, 21:25, 16:14)



Polska: Pleśnierowicz, Grajber, Kąkolewska, Smarzek, Mędrzyk, Efimienko, Stenzel (libero) oraz Łukasik, Nowicka, Bociek, Murek.

Japonia: Koga, Iwasaka, Ishii, Shimmaura, Tominaga, Kurogo, Inoue (libero) oraz Nabeya, Tominaga, Uchiseto, Akutagawa, Tashiro.