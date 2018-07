Dla fanów sportu to naprawdę wyjątkowy okres. Trwają piłkarskie emocje na mundialu. Fani tenisa podziwiają uczestników Wimbledonu, a od dziś do planu dnia trzeba dopisać jeszcze kolarzy jadących w najważniejszym wyścigu sezonu, a więc Tour de France. Wśród faworytów 105. edycji są Chris Froome, Vincenzo Nibali, Rigoberto Uran czy Nairo Quintana. W peletonie zobaczymy w tym roku pięciu Polaków: Michała Kwiatkowskiego, Rafała Majkę, Macieja Bodnara, Pawła Poljańskiego i Tomasza Marczyńskiego.

Trasa

Pierwsze dni rywalizacji to jazda po płaskich etapach w zachodniej Francji. Po sprinterskich popisach klasyfikację generalną początkowo powinna ustawić jazda indywidualna na czas. To już na trzecim etapie. Dzień później peleton wystartuje ze znanego nam z Euro2016 La Baule. To miasteczko było bazą biało-czerwonej reprezentacji. W kolejnych dniach kolarze przeniosą się na północny wschód kraju, by zahaczyć o trasy znane z wyścigu Paryż-Roubaix. Na 9 etapie zaplanowano 15 brukowych odcinków. Później na trasie wreszcie pojawią się góry. 12. etap to przejazd przez przełęcze Madelaine i Col-de-Fer oraz finałowy podjazd na Alpe d’Huez. Po Alpach peleton wjedzie też w Pireneje. Tam interesująco zapowiada się najkrótszy etap od 47 lat. Zaledwie 65 kilometrów z Bagneres-de-Luchon do Saint-Lary-Soulan, gdzie zwycięstwa odnieśli Zenon Jaskuła w 1993 roku oraz Rafał Majka w 2014. Przedostatniego dnia rywalizacji będziemy mieli jeszcze 31-kilometrową jazdę indywidualną na czas, a na koniec oczywiście etap z metą na Polach Elizejskich. Łącznie kolarze pokonają 3351 kilometrów.

Faworyci

Jak zwykle w ostatnich latach listę faworytów otwiera Chris Froome. Brytyjczyk jest jednak na cenzurowanym. Dopiero kilka dni temu zamknięto sprawę dotyczącą pozytywnego testu antydopingowego podczas zeszłorocznej Vuelty. Międzynarodowa Unia Kolarska postanowiła, że nie nałoży żadnych sankcji na kolarza, który jako astmatyk może stosować specjalne leki. Jednak dopuszczalne normy były przekroczone aż dwukrotnie. Froome stanie jednak na starcie wyścigu, a to oznacza, że jeśli wygra to zrówna się liczbą zwycięstw w Tourze z największymi jak Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx i Miguel Indurain. Wszyscy mają na koncie po pięć triumfów w tej imprezie. Kto może zagrozić Froome’owi? Lista jest właściwie niezmienna od kilu lat. Może Włoch Vincenzo Nibali? Może Kolumbijczycy - Nairo Quintana czy Rigoberto Uran? Jest Holender Tom Dumoulin oraz Australijczyk Richie Porte. Groźny może być też Hiszpan Mikel Landa, który wcześniej jeździł w grupie Sky. Francuzi liczą głównie na Romaina Bardeta. Przed Froomem nie tylko walka o piąte zwycięstwo w Tour de France, ale też szansa na powtórzenie wyczynu Marco Pantaniego sprzed 19 lat. Wtedy Włoch wygrał najpierw Giro d’Italia, a później triumfował też na Polach Elizejskich. Od tego czasu nie udało się to żadnemu kolarzowi. Na sprinterskich etapach najgroźniejsi powinni być Peter Sagan, Mark Cavendish, Marcel Kittel czy Andre Greipel.

Plany Polaków

Rafał Majka do startu podchodzi spokojnie, ale liczy na miejsce w czołowej piątce klasyfikacji generalnej. To byłby bez wątpienia ogromny sukces, bo stawka jest bardzo mocna. Przygotowania w Sierra Nevada przebiegały jednak bez problemów i nasz kolarz czuje, że forma jest wysoka. Majka ma w dorobku trzy etapowe zwycięstwa w Wielkiej Pętli. Dwukrotnie wygrał też klasyfikację najlepszego górala. Rolą Michała Kwiatkowskiego będzie po raz kolejny wspomaganie Chrisa Froome’a. W poprzednim roku "Kwiato" wywiązał się z tej roli wzorowo. Często dyktował tempo w peletonie albo likwidował groźne ucieczki. Teraz ma być podobnie. Maciej Bodnar jak zwykle pokaże się na czasówkach i będzie wspierał liderów ekipy Bora-Hansgrohe, a więc Majkę i Sagana. W górach tej dwójce będzie pomagał Paweł Poljański. Debiut w Tour de France zaliczy za to doświadczony Tomasz Marczyński. Czekałem na tę chwilę 20 lat. Jak zwykle będę walczył dla drużyny, ale jeśli nadarzy się okazja, spróbuję sam powalczyć o sukces etapowy, tak jak przed rokiem na Vuelta a Espana, gdzie wygrałem dwa odcinki. Gdybym wygrał jeden etap Touru, byłbym więcej niż szczęśliwy - powiedział nasz kolarz cytowany na stronie internetowej swojej belgijskiej grupy Lotto Soudal.

Trasa 105. Tour de France (łącznie 3351 km)

7.07, 1. etap, Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte, 201 km

8.07, 2. etap, Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 182,5 km

9.07, 3. etap, Cholet - Cholet, 35,5 km (jazda druż. na czas)

10.07, 4. etap, La Baule - Sarzeau, 195 km

11.07, 5. etap, Lorient - Quimper, 204,5 km

12.07, 6. etap, Brest - Mur-de-Bretagne Guerledan, 181 km

13.07, 7. etap, Fougeres - Chartres, 231 km

14.07. 8. etap, Dreux - Amiens, 181 km

15.07, 9. etap, Arras - Roubaix, 156,5 km

16.07 dzień przerwy w Annecy

17.07. 10. etap, Annecy - Le Grand-Bornand, 158,5 km

18.07, 11. etap, Albertville - La Rosiere, 108,5 km

19.07, 12. etap, Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez, 175,5 km

20.07, 13. etap, Bourg d'Oisans - Valence, 169,5 km

21.07, 14. etap, Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende, 188 km

22.07, 15. etap, Millau - Carcassonne, 181,5 km

23.07 dzień przerwy w Carcassonne

24.07, 16. etap, Carcassonne - Bagneres-de-Luchon, 218 km

25.07, 17. etap, Bagneres-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan, 65 km

26.07, 18. etap, Trie-sur-Baise - Pau, 171 km

27.07, 19. etap, Lourdes - Laruns, 200,5 km

28.07, 20. etap, Saint-Pee-sur-Nivelle - Espelette, 31 km (czasówka)

29.07, 21. etap, Houilles - Paryż, 116 km

Wielokrotni zwycięzcy Tour de France

5 zwycięstw:

Jacques Anquetil (Francja) 1957, 1961, 1962, 1963, 1964

Eddy Merckx (Belgia) 1969, 1970, 1971, 1972, 1974

Bernard Hinault (Francja) 1978, 1979, 1981, 1982, 1985

Miguel Indurain (Hiszpania) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995

4 zwycięstwa:

Chris Froome (Wielka Brytania) 2013, 2015, 2016, 2017

3 zwycięstwa:

Philippe Thys (Belgia) 1913, 1914, 1920

Louison Bobet (Francja) 1953, 1954, 1955

Greg LeMond (USA) 1986, 1989, 1990

Etapowe sukcesy Polaków na Tour de France

1. miejsce

1993 (Saint-Lary-Soulan) Zenon Jaskuła

2014 (Risoul) Rafał Majka

2014 (Saint-Lary-Soulan) Rafał Majka

2015 (Cauterets) Rafał Majka

2017 (Marsylia) Maciej Bodnar (jazda ind. na czas)

2. miejsce

1987 (Berlin Zachodni) Lech Piasecki (prolog - jazda ind. na czas)

2014 (Chamrousse) Rafał Majka

2016 (Culoz) Rafał Majka

2017 (Marsylia) Michał Kwiatkowski (jazda ind. na czas)

3. miejsce

1993 (Monthlery) Zenon Jaskuła (jazda ind. na czas)

2013 (Ajaccio) Michał Kwiatkowski

2013 (Bagneres-de-Bigorre) Michał Kwiatkowski

2014 (Sheffield) Michał Kwiatkowski

2014 (Hautacam) Rafał Majka

2016 (Le Lioran) Rafał Majka

2016 (Andorra Arcalis) Rafał Majka

2016 (Montpellier) Maciej Bodnar

2016 (Finhaut-Emosson) Rafał Majka



