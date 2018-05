Zaczynają wypływać drastyczne komentarze dotyczące zachowania Sergio Ramosa, który w sobotnim finale Ligi Mistrzów podczas walki o piłkę starł się z Mohamedem Salahem, co skończyło się kontuzją barku i przedwczesnym opuszczeniem boiska przez Egipcjanina. Mido, inny piłkarz z kraju faraonów, nie ma wątpliwości - kapitan "Królewskich" chciał doprowadzić do urazu gwiazdy "The Reds".

