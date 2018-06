Wystartował Rajd Sardynii, od którego Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak rozpoczynają sezon Rajdowych Mistrzostw Świata. Na początek załogi pokonały pierwszy odcinek specjalny Ittiri Arena Show, rozgrywany z równoległym startem dwóch samochodów. Widowiskowa próba zgromadziła przy trasie tłumy kibiców, wśród których było także wiele fanów z Polski. Żywiołowo dopingowany trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy wykręcił bardzo dobry, piąty wynik!

Wystartował Rajd Sardynii, od którego Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak rozpoczynają sezon Rajdowych Mistrzostw Świata / Materiały prasowe

Dla załogi reprezentującej biało-czerwone barwy LOTOS Rally Team zawody są debiutem na zagranicznych odcinkach cyklu WRC, a także pierwszym wspólnym startem. Czwartkowy grafik był napięty: zawodnicy najpierw wzięli udział w odcinku testowym, następnie Kajetan odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej. Po południu nasz duet oficjalnie rozpoczął udział w rajdzie, przejeżdżając przez rampę startową w urokliwym zakątku Alghero, tuż nad zatoką Morza Śródziemnego.

O godzinie 18:00 wystartował pierwszy odcinek specjalny. Po opadach deszczu trasa była wilgotna, z dużą ilością grząskiego piachu. W tych niełatwych warunkach Kajetanowicz poradził sobie bardzo dobrze: Ustronianin wykręcił piąty czas, plasując się tylko dwie sekundy za liderami. Przed Polakiem jadącym Fordem Fiestą R5 uplasowały się jedynie załogi zespołów fabrycznych - Skody i Citroena.

Za nami pierwszy odcinek specjalny, zorganizowany głównie dla kibiców. Panowała na nim świetna atmosfera, czuliśmy fantastyczny doping na tej widowiskowej trasie. To świetne, że możemy ścigać się w mistrzostwach świata, w tej chwili coraz bardziej to do mnie dociera. Na trasie panują zmienne warunki — trochę deszczu, trochę słońca, jest prawdziwie rajdowo. Cieszę się, bo wszystko działa i pojechaliśmy dobrze, ale to dopiero początek rajdu. Trzymajcie za nas kciuki, to trudny rajd i szczęście jest bardzo potrzebne - powiedział Kajetan Kajetanowicz, kierowca LOTOS Rally Team.

Jutrzejszy etap składa się z ośmiu odcinków specjalnych, których długość wynosi łącznie ponad 120 kilometrów. Pierwszy z nich, próba Tula 1 (21,99 km) rozpocznie się o godzinie 8:33.