Bayer Leverkusen pokonał Werder Brema 4:2 po dogrywce (po 90 minutach było 2:2) w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Niemiec. W innym spotkaniu Bayern Monachium wygrał na wyjeździe z trzecioligowym Padebornem 6:0, a jedną z bramek strzelił Robert Lewandowski.

W środku: Robert Lewandowski / PAP/EPA/FOCKE STRANGMANN /

Wtorkowy mecz w Leverkusen świetnie rozpoczął się dla gości, bo po siedmiu minutach prowadzili 2:0. W czwartej rzut karny wykorzystał Max Kruse, a niespełna trzy minuty później bramkarza gospodarzy pokonał Aron Johannsson. W 31. min po kontrataku bramkę kontaktową zdobył Julian Brandt, który pięć minut po przerwie popisał się efektownym strzałem sprzed pola karnego doprowadzając do wyrównania.



Zwycięzcę wyłoniła dopiero dogrywka. Decydujące o awansie Bayeru do półfinału bramki padły w drugiej części dodatkowego czasu gry. W 111. min gola strzelił Karim Bellarabi, który pojawił się na boisku niespełna trzy minuty wcześniej. Natomiast w 118. Kai Havertz ustalił wynik spotkania na 4:2.



Wcześniej Bayern Monachium pokonał na wyjeździe trzecioligowy Padeborn 6:0, a jedną z bramek strzelił Lewandowski. Trzecioligowiec twardy opór liderowi Bundesligi postawił tylko na początku spotkania. Jednak do przerwy bawarski zespół prowadził 3:0. W 19. minucie akcję bramkową technicznym podaniem zainicjował Lewandowski. Po serii kiksów do bramki gospodarzy trafił Kingsley Coman.



Niespełna sześć minut później polski napastnik wykorzystał podanie Comana. Przyjął piłkę na klatkę piersiową i strzałem przy dalszym słupku pokonał bramkarza gospodarzy. W 42. min wynik podwyższył Joshua Kimmich, a 10 minut po przerwie strzałem głową piłkę do bramki skierował Corentin Tolisso. W końcówce spotkania dwa gole strzelił Arjen Robben (86. i 88.).



W środowych meczach Eintracht Frankfurt zagra z FSV Mainz, a Schalke 04 Gelsenkirchen z VfL Wolfsburg.