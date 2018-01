Jadący samochodem Mini Jakub Przygoński uważa tegoroczny Rajd Dakar za wyjątkowo ciężki. "Jest to najtrudniejsza edycja, w jakiej brałem udział. Ale to chyba dobry kierunek, bo ma to być w końcu najtrudniejszy rajd na świecie" - ocenił kierowca Orlen Teamu.



W poniedziałek uczestnicy Dakaru mieli dzień przerwy w rywalizacji. Z powodu dużych opadów organizatorzy odwołali 9. etap i rajdowa karawana przejechała drogami do argentyńskiej Salty. Tutaj był czas na naprawy pojazdów po dwudniowym, maratońskim etapie, podczas którego nie można było korzystać z pomocy technicznej.



Tegoroczna trasa jest ekstremalnie trudna, co widać po liczbie załóg, które już odpadły. Na każdym odcinku walczymy z czasem, terenem, awariami i uszkodzeniami. W czołówce nie ma zawodników, którzy uniknęliby problemów. Jest to najtrudniejsza edycja, w jakiej brałem udział. Ale to chyba dobry kierunek, bo ma to być w końcu najtrudniejszy rajd na świecie - podkreślił Przygoński, który po raz dziewiąty startuje w Dakarze, a po raz trzeci za kierownicą samochodu. Polak oraz belgijski pilot Tom Colsoul zajmują szóste miejsce i są na najlepszej drodze do tego, aby poprawić siódmą pozycję z ubiegłego roku. Dodatkowy dzień przerwy z jednej strony jest okazją do odpoczynku, ale z drugiej strony my chcemy się ścigać i nadrabiać do czołówki. Jesteśmy na szóstej pozycji i raczej patrzymy do przodu, a nie na to, co się dzieje za nami. Będziemy starali się gonić, ale przed nami są już tylko największe nazwiska Dakaru i, jak co roku, ekstremalnie trudne odcinki argentyńskie - dodał.

Debiutujący w Dakarze Maciej Giemza zajmuje 31. miejsce, najwyższe z polskich motocyklistów. Przyznaje, że jest zmęczony, ale realizuje taktykę wypracowaną wspólnie z wielokrotnym uczestnikiem tej imprezy Jackiem Czachorem.



Za nami długie, zimne i wymagające dwa dni na etapie maratońskim, który mimo wszystko pojechałem bardzo przyzwoicie. Bardzo się cieszę na dodatkowy dzień odpoczynku, który na pewno się przyda przed trudnymi i gorącymi odcinkami w Argentynie. Strategia, którą obraliśmy, sprawdza się i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej - zaznaczył Giemza.



Słuszna decyzja dotycząca anulowania odcinka. Dzięki temu zawodnicy, którzy kończyli w nocy, będą mieli szanse na odpoczynek i możliwość serwisowania maszyn. Maciek Giemza cały czas jedzie równym tempem w okolicach 30. miejsca, co jest bardzo obiecującym wynikiem jak na debiut w Dakarze. Czeka nas maraton Fiambala, który dla wielu zawodników będzie problematyczny. Jeśli Maciek uniknie kłopotów i wszystko pójdzie dobrze, to ma szanse awansować o kilka pozycji. Przed nami pięć trudnych, ale też decydujących dni - ocenił Czachor.



Do mety etapu maratońskiego szczęśliwie dotarł jadący quadem Kamil Wiśniewski, chociaż nie ominęły go problemy techniczne. Dobrze, że już jestem tutaj, bo sporo się działo. Zwłaszcza pierwszego dnia maratonu. Miałem połamany stelaż od roadbooka i musiałem kilka razy stawać, żeby go naprawić. Potem quad wszedł w tryb serwisowy i sygnalizował problem z silnikiem. Miał około 30 procent mocy, więc kiedy wjechałem w głęboką wodę, nie mogłem z niej wyjechać. Podkładałem pod koła kamienie, patyki i w końcu się udało - relacjonował.



Po ośmiu etapach w klasyfikacji samochodów prowadzi Hiszpan Carlos Sainz (Peugeot). Drugi ze stratą 66 minut jest Katarczyk Nasser Al-Attiyah (Toyota). Zeszłoroczny zwycięzca Francuz Stephane Peterhansel (Peugeot) zajmuje trzecie miejsce i traci 73 minuty. Przygoński ma czas gorszy od lidera o dwie godziny i 28 minut.



Liderem wśród motocyklistów jest Francuz Adrien Van Beveren (Yamaha), który ma tylko 22 sekundy przewagi nad Argentyńczykiem Kevinem Benavidesem (Honda). Trzeci ze stratą ponad sześciu minut jest Austriak Matthias Walkner (KTM).



W kategorii quadów niezmiennie prowadzi Chilijczyk Ignacio Casale z dużą przewagą nad rywalami. Wśród ciężarówek na pierwszym miejscu jest Kamaz prowadzony przez broniącego tytułu Rosjanina Eduarda Nikołajewa.



We wtorek zawodników czeka szybki, 10. etap z Salty do Belen. Trasa liczy 795 km, z tego 372 km to odcinek specjalny.