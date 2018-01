Rafał Sonik musiał wycofać się Rajdu Dakar. Polak po wypadku na piątym etapie dojechał do mety, ale na starcie kolejnego etapu już go nie zobaczymy. Jego quad spadł na jednej z wydm i przygniótł nogę zawodnika. Walcząc z bólem Rafał Sonik przejechał 30 ostatnich kilometrów odcinka specjalnego, a później 470 kilometrów "dojazdówki" na metę w Arequipie. Badania wykazały jednak złamanie głowy kości strzałkowej i piszczelowej. Samolot medyczny przetransportował rajdowca do szpitala w Limie.

REKLAMA