Bayern Monachium zagra z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. O drugie miejsce w wielkim finale powalczą zespoły, które niespodziewanie dotarły aż tak daleko. To AS Roma i Liverpool. Wcześniej rozlosowano też półfinały Ligi Europy. Arsenal Londyn zagra z Atletico Madryt a Olympique Marsylia z RB Salzburg. W roli losujących wystąpili Andrij Szewczenko i Eric Abidal. Pierwszy grał w trakcie swojej kariery w Kijowie. Drugi w Lyonie. To te miasta będą gościć finały odpowiednio Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

