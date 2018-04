​Brechin City został pierwszym od 126 lat szkockim klubem w historii, który nie wygrał w sezonie żadnego meczu. Występująca na zapleczu tamtejszej ekstraklasy drużyna po rozegraniu 36 meczów zgromadziła zaledwie cztery punkty i spadła na niższy poziom rozgrywek.

Zdjęcie ilustracyjne / VIRGINIE LEFOUR/BELGA / PAP/EPA

Na koniec sezonu zawodnicy Brechin City przegrali u siebie z Queen of the South 1:5. Do przedostatniego w tabeli Dumbarton stracili 26 punktów. Brechin City nie zatrudnia profesjonalnych piłkarzy.

Poprzednim szkockim klubem, który nie wygrał ani jednego spotkania w rozgrywkach, był zespół Vale of Leven, który popisał się tym niechlubnym dokonaniem w sezonie 1891/92.

