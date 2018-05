Koszykarze Cleveland Cavaliers pokonali we własnej hali Boston Celtics 109:99 i w rywalizacji do czterech zwycięstw w finale Konferencji Wschodniej ligi NBA doprowadzili do remisu 3-3. Ostatni, decydujący mecz odbędzie się w niedzielę w Bostonie.

Jednym z kluczowych zawodników drużyny z Clevleand był LeBron James /PAP/EPA/DAVID MAXWELL /PAP/EPA

