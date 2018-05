Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z amerykańską Polonią w Millennium Park w Chicago wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla Polonii. Wśród odznaczonych znalazł się koszykarz Marcin Gortat.

Marcin Gortat i Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

Grający w Washington Wizards Gortat odebrał z rąk prezydenta Dudy Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej "za wybitne osiągnięcia sportowe, za zasługi w rozwijaniu i upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży, za promowanie Polski i działalność charytatywną".



Niesamowity moment. Doczekałem się tego, ze zostałem uznany nie tylko jako koszykarz, ale jako człowiek, który codziennie wykonuje jakąś pracę na rzecz naszego kraju - mówił koszykarz. Zawsze nagrody przychodziły do mnie w związku z koszykówką i odbijanie piłki o parkiet. Dziś zostałem uhonorowany za to, co robię poza parkietem, czyli pracę z młodzieżą, z żołnierzami, za promowanie Polski poza jej granicami poprzez organizowanie obozów, spotkań z żołnierzami, z weteranami, organizowanie szkół dla uzdolnionych sportowców - wyliczał.



Marcin Gortat i Andrzej Duda /TANNEN MAURY /PAP/EPA

Gortat podkreślił, że nie udałoby mu się tego wszystkiego robić, gdyby nie sztab ludzi, z którymi współpracuje. Cieszę się, że doczekałem takiej chwili. Jest to dla mnie ogromny impuls, żeby kontynuować tę pracę i nawet podwoić wysiłki - stwierdził sportowiec.



(mn)