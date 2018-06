„Trzeba spojrzeć realnie – musimy narzekać, dlatego że oczekiwania z występu reprezentacji były zupełnie inne od tego, co widzieliśmy” – tak o meczu Polska-Kolumbia mówił w RMF FM były reprezentant Polski Włodzimierz Lubański. „Ta różnica między tymi zespołami była tak duża, że było to dla mnie zaskoczenie” – dodał. Zapytany o przyszłość Adama Nawałki, powiedział, że jest zbyt wcześnie, by mówić o dymisjach. „Adam Nawałka zrobił kawał dobrej roboty dla reprezentacji” – podkreślił. Pytany o powody porażek Polski na mundialu powiedział: „Nasz zespół jest dobrym zespołem średniej klasy europejskiej, a tu była konfrontacja z największymi w świecie. Pokazano nam rzeczywiście, jak wygląda czołówka świata piłkarskiego. My niestety nie sprostaliśmy zadaniu”. Według niego biało-czerwoni odstawali od pozostałych reprezentacji w kwestiach szybkościowych i taktycznych. „Progi światowego piłkarstwa dla tej drużyny były za wysokie” – mówił gość Marcina Zaborskiego w Rozmowie w samo południe w RMF FM.

