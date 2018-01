Bayern Monachium, bez Roberta Lewandowskiego w kadrze meczowej, wygrał na wyjeździe z Bayerem Leverkusen 3:1 w spotkaniu, które zainaugurowało 18. kolejkę i rundę wiosenną niemieckiej ekstraklasy. Polski piłkarz nie jest jeszcze w pełni sił po urazie rzepki.

Piłkarze Bayernu Monachium / PAP/EPA/FRIEDEMANN VOGEL /

Kapitan biało-czerwonych nie brał udziału w pierwszych w tym roku treningach mistrza Niemiec. We wtorek dołączył do zespołu, ale trener Jupp Heynckes nie chciał ryzykować odnowienia się urazu i pozwolił mu odpocząć. W kadrze Bayernu zabrakło również obrońcy Matsa Hummelsa.

Do przerwy goście prowadzili po golu Hiszpana Javiera Martineza w 32. minucie. Niespełna kwadrans po zmianie stron prowadzenie podwyższył Francuz Franck Ribery i wydawało się, że Bawarczycy pewnie sięgną po zwycięstwo.



Jednak w 70. minucie kontaktowego gola dla gospodarzy zdobył Kevin Volland. Po jego uderzeniu z dystansu piłka odbiła się od obrońcy Bayernu i kompletnie zmyliła bramkarza Svena Ulreicha.



W 76. minucie Volland powinien doprowadzić do wyrównania, ale źle przyjął piłkę w polu karnym i jego strzał został zablokowany. To był okres, kiedy gospodarze mieli zdecydowaną przewagę, ale nie potrafili jej wykorzystać.



Zamiast wyrównać, "Aptekarze" stracili gola. W doliczonym czasie gry Kolumbijczyk James Rodriguez popisał się precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego sprzed linii pola karnego i ustalił wynik na 3:1 dla gości.



Bayern z 44 punktami zdecydowanie prowadzi w tabeli. Większość meczów pierwszej w tym roku kolejki Bundesligi odbędzie się w sobotę. Wicelider Schalke 04, który ma 30 pkt, zagra na wyjeździe z RB Lipsk (28). Kolejkę zakończy niedzielne spotkanie trzeciej w tabeli Borussii Dortmund (28) Łukasza Piszczka z Wolfsburgiem (19), którego zawodnikiem jest były gracz BVB Jakub Błaszczykowski.