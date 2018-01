Piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie udział w pierwszej edycji Ligi Narodów UEFA od wyjazdowego meczu z Włochami 7 września. Kolejne spotkanie w 3. grupie Dywizji A - z Portugalią - rozegra 11 października u siebie.

Kamil Grosicki i Robert Lewandowski cieszą się z gola tego drugiego w meczu grupy E eliminacji MŚ z Armenią (Erywań, 5 października 2017) / Bartłomiej Zborowski / PAP

Biało-czerwoni, jak wszystkie drużyny z (teoretycznie najsilniejszej) Dywizji A, trafili podczas środowego losowania w Lozannie do grupy trzyzespołowej. Ich rywalami będą Portugalczycy i Włosi. Z każdym z przeciwników Polacy zagrają dwa razy.

Rywalizację rozpoczną od wyjazdu do Włoch: mecz odbędzie się 7 września. Następnie zagrają dwa spotkania u siebie: 11 października z Portugalią i 14 października z Włochami. Zmagania w 3. grupie Dywizji A zakończą wyjazdowym pojedynkiem z Portugalią 20 listopada.

PZPN już wcześniej zapowiadał, że mecze Ligi Narodów w Polsce zostaną rozegrane poza Warszawą - szczegółów na razie nie podano. Na PGE Narodowym tradycyjnie odbywają się spotkania eliminacji mistrzostw Europy i świata.

Liga Narodów UEFA. Terminarz meczów 3. grupy Dywizji A:



7 września: Włochy - Polska

10 września: Portugalia - Włochy

11 października: Polska - Portugalia

14 października: Polska - Włochy

17 listopada: Włochy - Portugalia

20 listopada: Portugalia - Polska



Wszystkie mecze rozegrane zostaną o 20:45.

Liga Narodów UEFA to nowe rozgrywki, mające podnieść rangę i atrakcyjność meczów towarzyskich. Zrzeszone w Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) federacje zostały podzielone na cztery dywizje: A, B, C i D na podstawie rankingu tej organizacji. Dywizje A i B liczą po 12 zespołów, C - piętnaście, a D - szesnaście.

Faza grupowa pierwszej edycji Ligi Narodów zostanie rozegrana od września do listopada 2018. Zwycięzcy grup Dywizji A awansują do turnieju Final Four, zaplanowanego na 5-9 czerwca 2019 roku.

Pomiędzy poszczególnymi dywizjami będą obowiązywały zasady awansów i spadków. Do niższej dywizji spadną po cztery najsłabsze zespoły z dywizji A, B i C, a do wyższej awansują po cztery najlepsze z B, C i D.

Liga Narodów jest też szansą wywalczenia kwalifikacji na Euro 2020 dla tych, którym nie uda się awansować w tradycyjnych eliminacjach. W mistrzostwach Europy przewidziano cztery takie miejsca - po jednym dla każdej dywizji. Rywalizacja będzie toczyła się w specjalnych barażach w dniach 26-31 marca 2020 roku. Kto weźmie w nich udział? Jeżeli zwycięzca grupy Ligi Narodów awansował już do turnieju finałowego Euro przez tradycyjne eliminacje, jego miejsce w barażach zajmie następna najwyżej sklasyfikowana drużyna z danej dywizji.