Sevilla bezbramkowo zremisowała na własnym boisku z Manchesterem United, a Szachtar Donieck pokonał w Charkowie Romę 2:1 w środowych meczach 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rezerwowym bramkarzem rzymian był Łukasz Skorupski.

Piłkarze Szachtara cieszą się po bramce / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA



Spotkanie Sevilli z Manchesterem United zawiodło. Oprócz goli zabrakło efektownych akcji i emocji. Tych dostarczył jedynie bramkarz "Czerwonych Diabłów" David de Gea, który kilkukrotnie uratował swój zespół przed utratą gola. Hiszpański golkiper wyjątkowym refleksem popisał się tuż przed przerwą, broniąc uderzenie głową Kolumbijczyka Luisa Muriela.



Trzy gole padły za to w drugim środowym spotkaniu. W Charkowie udanie w Lidze Mistrzów zadebiutował Cengiz Under. 20-letni Turek wykorzystał świetne podanie Edina Dżeko i włoski zespół objął prowadzenie w 41. minucie.



Po zmianie stron do głosu doszli gospodarze. Siedem minut po przerwie środkowy obrońca Szachtara Jarosław Rakicki zaliczył niecodzienną asystę. Wyprowadzając piłkę z własnego pola karnego popisał się długim podaniem, które wykorzystał Argentyńczyk Facundo Ferreyra. Natomiast w 71. minucie precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Brazylijczyk Fred; piłka posłana nad murem wpadła tuż pod poprzeczkę bramkę gości.



Tuż przed końcowym gwizdkiem Szachtar miał świetną okazję do zdobycia trzeciego gola, ale piłkę z linii bramkowej wybił jeden z obrońców gości przy pomocy bramkarza Alissona.



Dzięki temu wynikowi przed rewanżem w Rzymie sprawa awansu pozostaje otwarta.



We wtorek awans do ćwierćfinału praktycznie zapewnił sobie Bayern Monachium, który pokonał u siebie Besiktas Stambuł 5:0 - dwie bramki strzelił Robert Lewandowski. Otwartą pozostaje kwestia awansu po hitowym spotkaniu w Londynie, gdzie Chelsea zremisowała z Barceloną 1:1.



W ubiegłym tygodniu losy dwumeczu praktycznie rozstrzygnęły na swoją korzyść dwie angielskie drużyny, które wysoko wygrały wyjazdowe spotkanie - Liverpool pokonał FC Porto 5:0, a Manchester City wygrał z FC Basel 4:0.



Znacznie ciekawiej powinno być w dwóch pozostałych parach, ponieważ broniący trofeum Real Madryt pokonał u siebie Paris Saint Germain 3:1, a Juventus Turyn zremisował z Tottenhamem Hotspur 2:2.



Rewanże 1/8 finału zaplanowano na 6/7 i 13/14 marca. Finał - 26 maja w Kijowie.