Mają do odrobienia trzy bramki straty z pierwszego spotkania. Jeśli zatem dzisiaj po 90 minutach gry będą prowadzić 3:0, doprowadzą do dogrywki. By odprawić Liverpool z kwitkiem i awansować do półfinału Ligi Mistrzów, Manchester City potrzebuje dzisiaj meczu idealnego! Piłkarze Pepa Guardioli są jednak w chwilowym dołku, co pokazała ostatnia przegrana w Premier Leauge z Manchesterem United 2:3.

