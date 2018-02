Brązowa medalistka ubiegłorocznych mistrzostw świata i halowa mistrzyni globu z 2014 roku w skoku wzwyż Kamila Lićwinko zawiesza karierę. Lekkoatletka KS Podlasie Białystok poinformowała, że spodziewa się dziecka.

"Sezon halowy na finiszu i ostatnia prosta przed halowymi mistrzostwami świata. Mnie w tym sezonie nie zobaczycie na skoczni. Rozpoczęłam przygotowania do nowej i najważniejszej roli w moim życiu - do bycia mamą. Kochani kibice, Michał i ja spodziewamy się dziecka i jest to dla nas cudowny czas" - napisała na Facebooku 31-letnia Lićwinko.

Mąż Michał Lićwinko jest także jej trenerem.



Skoczkini wzwyż zapewniła we wpisie, że zamierza wznowić karierę.



"Kolce na chwilę odłożyłam na bok, ale ze sportem nie kończę i w głowie mam już kolejne sportowe cele" - dodała.



Poza wspomnianym złotym medalem HMŚ w Sopocie i brązem MŚ z Londynu w dorobku ma także m.in. brąz HMŚ sprzed dwóch lat oraz krążek z takiego samego kruszcu halowych mistrzostw Europy z 2015 roku