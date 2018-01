​Skoczek narciarski Jan Ziobro został skreślony z kadry B - poinformował w komunikacie prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. Decyzja ma związek z oświadczeniem 26-letniego zawodnika, który poinformował, że zawiesza karierę.

Jan Ziobro / Andrzej Grygiel / PAP

Po zapoznaniu się z przebiegiem uczestnictwa oraz ze stanowiskiem sztabu szkoleniowego kadry B oraz dyrektora Adama Małysza, które dotyczyły publicznych wypowiedzi zawodnika Jana Ziobry, Prezydium PZN stwierdza, że odczucia zawodnika o dyskryminowaniu go przez członków sztabu szkoleniowego są nieuzasadnione (...) W związku z oświadczeniem zawodnika o zawieszeniu swojej kariery sportowej, Prezydium PZN podjęło decyzję o skreśleniu Jana Ziobry ze składu kadry narodowej B w skokach narciarskich z dniem 15.01.2018 roku - głosi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej PZN.

Ziobro, brązowy medalista MŚ 2015 w Falun w drużynie, o swej decyzji poinformował 5 stycznia na Facebooku.



Kontynuowanie kariery nie ma sensu, gdyż wielu ludzi z otoczenia chce mnie po prostu zniszczyć jako zawodnika - przekazał Ziobro w opublikowanym filmie, dodając, że "jest pomijany i poniżany. To jest skandal". Uznał, że niesprawiedliwą decyzją był brak powołania dla niego na zawody Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt po wcześniejszych dobrych skokach na zgrupowaniu w Zakopanem.



PZN odpowiedział, że przy wyborze reprezentacji trenerzy kierowali się wyłącznie względami sportowymi.



Powołania do udziału w zawodach FIS były podyktowane tylko i wyłącznie aktualnym poziomem sportowym. Warunków tych, w ocenie sztabu szkoleniowego, zawodnik nie spełniał - zaznaczono.



Największym indywidualnym sukcesem Ziobry było zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata w Engelbergu 21 grudnia 2013 roku. Startował w igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie z drużyną zajął czwarte miejsce. W konkursach indywidualnych był 13. i 15. W tym sezonie wystąpił w zawodach PŚ w Wiśle, ale odpadł w kwalifikacjach.



Prezydium PZN stwierdza także, że medialne zamieszanie w tej sprawie i w tym okresie działa negatywnie na przygotowania zawodników do igrzysk olimpijskich i zaleca członkom sztabów szkoleniowych kadr narodowych A, B i młodzieżowej C oraz dyrektorowi Adamowi Małyszowi nieudzielanie wypowiedzi na ten temat - napisano.

(ph)