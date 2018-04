Doświadczony Grzegorz Grzyb wygrał Rajd Świdnicki-KRAUSE - pierwszą w tym roku rundę Rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Zwyciężył w 4 z 8 odcinków specjalnych. Drugie miejsce zajął Jakub Brzeziński, a trzecie - jednak dość niespodziewanie - młody Mikołaj Marczyk.

Grzegorz Grzyb z pilotem Robertem Hundlą (Skoda Fabia R5) na trasie samochodowego Rajdu Świdnicki Krause, pierwszej rundy mistrzostw Polski / PAP/Maciej Kulczyński /

Grzegorz Grzyb objął prowadzenie po 4. odcinku specjalnym i później kontrolował sytuację. Także jego drugi przejazd najdłuższego w rajdzie OS-u "Jawornik" (23,5 km) był kluczowy. To tam powiększył przewagę nad drugim Jakubem Brzezińskim do 17 sekund. To właśnie "Colin" jadący równym tempem starał się najmocniej naciskać na Grzyba w przekroju całego rajdu i zajął ostatecznie 2. lokatę z 13 sekundami straty.

Grzegorz Grzyb w rozmowie z dziennikarzem RMF FM

Dobre tempo prezentował też młody Mikołaj Marczyk, który debiutował w Rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski w aucie klasy R5. Kierowca Skody przed ostatnim OS-em minimalnie wyprzedzał Zbigniewa Gabrysia i zajmował 3. lokatę. Utrzymał ją wygrywając ostatni przejazd odcinka "Walim". Nieco wolniej jechał w niedzielę Tomasz Kasperczyk. Wicemistrz Polski z poprzedniego sezonu zakończył zmagania na piątym miejscu.

Rajd Świdnicki-Krause: Odcinek specjalny w Walimiu RMF FM

Miko Marczyk w rozmowie z dziennikarzem RMF FM

Kacper Wróblewski w rozmowie z RMF FM

Kacper Wróblewski na mecie / Kaja Wróblewska /

Kolejne miejsce w rajdzie zajęli inni kierowcy wyposażeni w samochody klasy R5: Jarosław Kołtun i Łukasz Byśkiniewicz (9. w klasyfikacji generalnej). Również debiutant w klasie R5. Przed rajdem kierowca przyznał, że nie będzie jeszcze "jechał na maksa", bo chce lepiej poznać nowy samochód. Na ostatnim odcinku niestety szanse na dojechanie do mety w czołówce zaprzepaścił Dariusz Poloński

Spośród faworytów do mety nie dojechał jedynie Filip Nivette. W jego Fordzie Fieście Proto zepsuł się silnik. Mistrz Polski z 2017 roku był wtedy w czołówce rywalizacji, prowadził też w klasie Open N. Pod jego nieobecność w tej rywalizacji najlepszy okazał się Marcin Słobodzian zespołu Subaru. Drugi, ale już z pokaźną stratą był Łukasz Kotarba.

Bardzo ciekawie przebiegała rywalizacja w klasie 4. Tam od pierwszego odcinka tasowali się Jacek Jurecki i Kacper Wróblewski. Kilka razy zmieniali się na prowadzeniu. Ostatecznie górą o nieco ponad sekundę okazał się Wróblewski. W klasie Open2WD najlepszy okazał się Jan Chmielewski.

Kończący zmagania power stage na odcinku "Walim" zakończył się wygraną Marczyka. To dało mu pięć bonusowych punktów w klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski. Punkty zdobyli w tej sposób także Brzeziński, Grzyb, Gabryś i Kołtun.

Kolejny w kalendarzu Rajd Dolnośląski odbędzie się już za miesiąc. W czerwcu na kierowców czekają Rajd Nadwiślański i Rajd Śląska. W sierpniu Rajd Rzeszowski, a na deser we wrześniu Rajd Elektrenai na Litwie i Rajd Polski.

Sprawdź klasyfikację 46. Rajdu Świdnickiego-KRAUSE

Klasyfikacja generalna Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski:

1. Grzegorz Grzyb - 28 punktów (25+3)

2. Jakub Brzeziński - 22 (18+4)

3. Mikołaj Marczyk - 20 (15+5)

4. Zbigniew Gabryś - 14 (12+2)

5. Tomasz Kasperczyk - 10 (10+0)