Legia Warszawa zrewanżowała się Wiśle Kraków za niedawną porażkę na Łazienkowskiej i w meczu 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy odniosła zwycięstwo 1:0. "Biała Gwiazda" nie potrafi wywalczyć trzech punktów w starciach na własnym boisku ze stołecznym zespołem już od blisko pięciu lat.

Kibice Legii Warszawa / PAP/Jacek Bednarczyk /

Gospodarze przystąpili do tego meczu z mocno przetrzebioną defensywą, gdyż kontuzje leczą Maciej Sadlok i Arkadiusz Głowacki, a Jakub Bartkowski pauzował za żółte kartki. Już w 8. minucie kontuzji doznał Matej Palcic i trener Joan Carrillo musiał zastąpić go na prawej obronie Martinem Kostalem, który jest skrzydłowym. Na ławce rezerwowych Wisły nie było bowiem ani jednego obrońcy. Kosal też nie wytrwał do końca i w 72. minucie z powodu urazu musiał opuścić boisko.

Początkowo obydwa zespoły grały z wzajemnym respektem dla siebie i nie stwarzały zbyt wielu okazji bramkowych. W 14. minucie wreszcie Petar Brlek popisał się dobrym podaniem do Jesusa Imaza. Hiszpan wpadł w pole karne, lecz Arkadiusz Malarz dobrze skrócił kąt i obronił strzał wiślaka.



Potem lepiej radzili sobie legioniści. Dłużej utrzymywali się przy piłce, częściej gościli na połowie gospodarzy. Im bliżej przerwy, tym ataki gości były coraz groźniejsze. W 39. minucie w pole karne wpadł Jarosław Niezgoda, a jego strzał zablokował Marcin Wasilewski. Goście sugerowali, że stoper Wisły zagrał ręką, lecz arbiter Mariusz Złotek dostał od sędziego VAR sygnał, aby kontynuować grę.



Dwie minuty później Michał Kucharczyk huknął z około 18 metrów, a piłka odbiła się od poprzeczki. Za moment legionista dostał dobre podanie ze skrzydła, ale tym razem źle trafił w piłkę. W 43. min było już 1:0 dla Legii. Cristian Pasquato przymierzył niemal z tego samego miejsca co chwilę wcześniej Kucharczyk, tyle że zrobił to z większą precyzją i piłka wpadła do siatki.



Dopiero strata gola zmobilizowała wiślaków do odważniejszej gry. Carlitos znalazł się sam przed Malarzem. Bramkarz Legii sparował jednak jego strzał oddany z ostrego kąta. Już w doliczonym czasie gry krakowianie wykonywali rzut wolny. Do dośrodkowanej piłki dopadł Wasilewski, ale Malarz popisał się znakomitą interwencją i obronił "główkę" wiślaka.



Po przerwie gospodarze kontynuowali ofensywę, a Legia nastawiła się bardziej na kontrataki. Po jednym z nich w 62. minucie w pole karne wpadł Jarosław Niezgoda. Warszawski napastnik upadł przed interweniującym Cuestą, a arbiter pokazał mu drugą żółtą kartkę za symulowanie.



Legia musiała więc bronić prowadzenia w dziesięciu. Niespodziewanie to goście byli bliżej podwyższenia wyniku. W 74. minucie efektowny rajd przeprowadził Sebastian Szymański, ale w sytuacji sam na sam nie trafił w bramkę.



W ostatnim kwadransie goście bardzo mądrze się bronili i Wisła nie była w stanie poważnie zagrozić bramce Malarza.

Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:1 (0:1).



Bramki: 0:1 Cristian Pasquato (43).



Żółta kartka - Wisła Kraków: Zoran Arsenic, Tomasz Cywka, Fran Velez. Legia Warszawa: Jarosław Niezgoda, Domagoj Antolic, William Remy. Czerwona kartka za drugą żółtą - Legia Warszawa: Jarosław Niezgoda (62).



Sędzia: Mariusz Złotek (Gorzyce). Widzów 23 156.



Wisła Kraków: Julian Cuesta - Matej Palcic (8. Martin Kostal, 72. Patryk Małecki), Marcin Wasilewski, Fran Velez, Zoran Arsenic - Nikola Mitrovic, Tomasz Cywka, Petar Brlek - Tibor Halilovic (66. Zdenek Ondrasek), Carlitos, Jesus Imaz.



Legia Warszawa: Arkadiusz Malarz - Marko Vesovic, Inaki Astiz, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Domagoj Antolic (66. William Remy), Chris Philipps, Kasper Hamalainen (79. Łukasz Broź), Cristian Pasquato (69. Sebastian Szymański), Michał Kucharczyk - Jarosław Niezgoda.