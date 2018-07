​Słynny bramkarz Gianluigi Buffon podpisał kontrakt z piłkarskim mistrzem Francji Paris St. Germain - poinformował klub. Umowa ma obowiązywać przez rok z możliwością przedłużenia na kolejny sezon. Włoch przyszedł do Paryża z Juventusu Turyn jako wolny zawodnik.

Gianluigi Buffon / Fototricarico/IPA/PA / PAP/EPA

40-letni Buffon, dziewięciokrotny mistrz Włoch, po ostatnim sezonie opuścił Juventus, w którym występował przez 17 lat i rozegrał 656 meczów.

Po raz pierwszy w karierze poszedłem do zagranicznego klubu, co oznacza, że mógł mnie tu przyciągnąć jedynie bardzo ambitny projekt. Wiem, o czym marzą właściciele i kibice klubu. Zamierzam wnieść całą moją energię, całe moje doświadczenie i całe moje pragnienie, aby pomóc nowej drużynie osiągnąć wszystkie wspaniałe cele - powiedział mistrz świata z 2006 roku.

Jego historia w Turynie nie zakończyła się zupełnie szczęśliwie, został bowiem zawieszony na trzy mecze w europejskich pucharach za niewłaściwe zachowanie wobec sędziego w ćwierćfinałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Juventus, po porażce w Turynie 0:3, prowadził 3:0 w Madrycie i gdyby takim wynikiem zakończyła się druga połowa, wówczas sędzia zarządziłby dogrywkę.

Jednak w samej końcówce angielski arbiter Michael Oliver przyznał gospodarzom rzut karny, wykorzystany później przez Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Buffona rozwścieczyła ocena arbitra. Wykrzyczał w jego stronę kilka przekleństw i popchnął go, za co otrzymał czerwoną kartkę (zmienił go Wojciech Szczęsny).

(ph)