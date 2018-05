​Słynny włoski bramkarz Gianluigi Buffon poinformował, że odchodzi z Juventusu Turyn. 40-letni piłkarz występował w barwach tego klubu od 2001 roku. W mijającym sezonie w niektórych meczach "Starej Damy" grał na tej pozycji Wojciech Szczęsny.

Gianluigi Buffon / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Sobotni mecz (z Veroną - PAP) będzie moim ostatnim w barwach Juventusu. Myślę, że to najlepszy sposób na zakończenie tej wspaniałej przygody - powiedział Buffon.

Z Juventusem wywalczył m.in. dziewięć razy mistrzostwo kraju (nie licząc dwóch odebranych tytułów). Wcześniej grał w Parmie.



Co ważne, rolę bramkarza numer jeden w klubie przejmie po Buffonie Wojciech Szczęsny. Potwierdził to oficjalnie prezes klubu Andrea Agnelli.

To, że jestem tutaj w wieku 40 lat, że zdołałem tak przedłużyć swoją karierę to zasługa Juventusu, zasługa mentalności tego klubu za co jestem im wdzięczny - dodał legendarny bramkarz.

Wcześniej grał w Parmie.W reprezentacji Włoch rozegrał dotychczas 176 meczów. W 2006 roku zdobył mistrzostwo świata, a w 2012 - wicemistrzostwo Europy.



