Już w najbliższy weekend (18-19 maja) Czeski Krumlov ugości trzecią rundę Rajdowych Mistrzostw Czech. W niewielkiej, zabytkowej miejscowości ponownie zostanie zorganizowane wielkie święto sportu motorowego, w którym udział zapowiedziała także załoga GK Forge Kowax Racing. Bracia Szejowie będą mierzyć się z niezwykle doświadczonymi zawodnikami i postarają się poprawić ósme miejsce zajęte przed trzema tygodniami w Rajdzie Sumava Klatovy.

Trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Czech przyciągnęła ponad 80 załóg, w tym także Jarka i Marcina Szejów

Na trasie zobaczymy międzynarodowe rajdowe gwiazdy - m.in. Jana Kopeckiego i Aleksieja Łukjaniuka, którzy mają za sobą starty w WRC i ERC

Organizator przygotował 15 odcinków specjalnych o łącznej długości blisko 160 kilometrów

Nocne wyzwanie - niemal 200 km/h podczas prób rozgrywanych po zmroku

Trudna walka o kolejne punkty - tylko w swojej klasie Polacy mają 17. rywali

W ramach tegorocznej edycji Rajdu Krumlov zostanie rozegrana nie tylko runda Rajdowych Mistrzostw Czech, ale także kilka innych imprez towarzyszących. Są to m.in. zawody zaliczane do kalendarza imprez dla zawodników w historycznych rajdówkach. Co więcej, zaplanowano także rajd dla samochodów o napędach alternatywnych, jak również rajd pojazdów zdalnie sterowanych. Dzięki temu kibice, którzy odwiedzą ulokowane na południu kraju miasteczko będą mogli podziwiać grubo ponad setkę maszyn. Jarek i Marcin Szeja zmierzą się w bezpośredniej walce z 17 rywalami w samochodach klasy R5 lub WRC, a wśród nich znajdą się m.in. aktualny lider Rajdowych Mistrzostw Europy, Aleksiej Łukjaniuk czy też Jan Kopecky - fabryczny kierowca Skody, który na czeskiej ziemi wygrał już 19 rajdów z rzędu.

Na potrzeby trzeciej rundy czeskiego czempionatu organizator przygotował 15 odcinków specjalnych, które utworzą trasę o łącznej długości blisko 160-kilometrów. Walka z mocnymi czeskimi zawodnikami na pewno nie będzie łatwa, zwłaszcza, że celem załogi z Ustronia jest poprawa najlepszego tegorocznego miejsca, jakim była ósma pozycja osiągnięta podczas ostatniego Rajdu Sumava Klatovy. Zmagania rozpoczną się w piątkowe popołudnie o godzinie 15:35, kiedy to zawodnicy wyruszą na wyjątkową próbę zlokalizowaną tuż obok parku serwisowego. To pozwala kibicom podziwiać w jednym miejscu nie tylko mechaników pracujących nad rajdówkami, ale także kierowców i pilotów walczących o jak najlepszy czas. Zwycięzców trzeciej rundy Mistrzostw Czech oraz wynik polskiej załogi poznamy w sobotę około godziny 16:30, kiedy to pierwsi zawodnicy zaczną pojawiać się na mecie ostatniego oesu.

Jarek Szeja: Ten rok miał być dla nas czasem wykorzystywania doświadczeń zebranych w debiutanckim sezonie za kierownicą samochodu R5. Nie oczekiwałem jednak, że będzie łatwiej i wyniki przyjdą same. Zbyt długo ścigam się w Czechach i wiem, że utrzymanie się w czołówce jest niezwykle trudne, gdyż stawka dobrych zawodników w mocnych autach rośnie z rajdu na rajd. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy dużo satysfakcji z tej trudnej rywalizacji. Nakręca mnie świadomość, że mierzymy się z naprawdę poważnym, męskim wyzwaniem sportowym, które w Krumlovie będzie jeszcze większe. Miejscowość wydaje się spokojna i malownicza, jednak trasy wokół niej są esencją rajdów. Górzysty teren tworzy wymagające warunki do walki, a kręte i pełne wzniesień drogi pozwalają wytyczać jedne z najbardziej zróżnicowanych odcinków specjalnych, jakie można spotkać w Czechach. Chcemy pojechać szybciej niż podczas poprzednich rajdów, jednak nie zapominamy przy tym o niezbędnej w tym sporcie pokorze, gdyż najpierw trzeba być na mecie, a dopiero potem można myśleć o wyniku.

Marcin Szeja: Rajd Krumlov to ciekawa, jednak zarazem bardzo trudna impreza. Już trzykrotnie startowaliśmy na tych trasach i wiemy, że są one bardzo specyficzne. Mam nadzieję, że będziemy mieli pogodę, która ułatwi nam nieco rywalizację z konkurencją. Mam tu na myśli deszcz i mokrą nawierzchnię. Udział w Rajdzie Krumlov jest jednak bardzo przyjemny, gdyż organizator przygotowuje prawdziwe rajdowe święto, które zawsze przyciąga tłumy kibiców. Nie brakuje dodatkowych atrakcji, odcinka tuż obok serwisu, czy nocnych prób. Mam nadzieję, że dobrze sobie poradzimy i wrócimy do domu z niezłym wynikiem.

Harmonogram 46. Rajdu Cesky Krumlov - 3. rundy Rajdowych Mistrzostw Czech 2018:

Piątek, 18 maja (8 odcinków specjalnych, 66,70 km)

11:00 - Odcinek testowy: Czeskie Budziejowice (1,46 km)

15:32 - Start (Czeskie Budziejowice)





15:35 - OS1: Super RZ Ceske Budejovice 1 (2,57 km)

16:03 - serwis A: 15 min. (Czeskie Budziejowice)

17:40 - OS2: Jan 1 (11,79 km)

18:17 - OS3: Citajl 1 (6,44 km)

18:45 - OS4: Kohout 1 (12,55 km)

20:17 - OS5: Super RZ Ceske Budejovice 2 (2,57 km)

20:24 - serwis B: 30 min. (Czeskie Budziejowice)

21:30 - OS6: Jan 2 (11,79 km)

22:07 - OS7: Citajl 2 (6,44 km)

22:35 - OS8: Kohout 2 (12,55 km)

Sobota, 19 maja (7 odcinków specjalnych, 91,91 km)

08:30 - serwis C: 45 min. (Czeskie Budziejowice)

10:17 - OS9: Malonty 1 (22,89 km)

11:15 - OS10: Rozmberk 1 (9,74 km)

11:36 - OS11: Rozmital 1(12,04 km)

13:09 - OS12: Super RZ Ceske Budejovice 2 (2,57 km)

13:16 - serwis D: 30 min. (Czeskie Budziejowice)

14:48 - OS13: Malonty 2 (22,89 km)

15:46 - OS14: Rozmberk 2 (9,74 km)

16:07 - OS15: Rozmital 2 (12,04 km)

16:34 - Ceremonia Mety (Czeski Krumlov)

Punktacja Rajdowych Mistrzostw Czech przed 3. rundą:

1. Jan Kopecky 120 pkt.

2. Vaclav Pech 62 pkt.

3. Filip Mares 55 pkt.

4. Aleksiej Łukjaniuk 48 pkt.

5. Jan Cerny 44 pkt.

6. Vaclav Kopacek 44 pkt.

7. Jan Dohnal 41 pkt.

8. Jaromir Tarabus 39 pkt.

9. Martin Vlcek 38 pkt.

10. Jarek Szeja 27 pkt.

(ph)