Jennifer Lopez zdobyła się na wyznanie. Gwiazda zdradziła, że była napastowana.

Nie stało mi się to, co wielu kobietom. Jednak czy kiedyś reżyser powiedział mi, żebym zdjęła koszulkę i pokazała piersi? Tak. Czy to zrobiłam? Nie - powiedziała wokalistka. Wydarzyło się to przy jednym z pierwszych jej filmów i była tym przerażona.

Gdy Lopez zaczynała w branży, miała jedynie 16 lat.