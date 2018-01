Ślub księcia Harry’ego i amerykańskiej aktorki Meghan Markle już w maju, ale - jak oświadczył książę William - brat wciąż nie poprosił go o zostanie drużbą. Starszy z braci żartował na ten temat podczas rozmowy w klubie charytatywnym w Cambridge, gdzie w towarzystwie innych znanych ludzi rozmawiał na temat konieczności wyrażania swych emocji.

Książę William / PAP/EPA

William i Harry od lat są zaangażowani w promowanie higieny psychicznej i rozmowy: dwóch środków zapobiegających samobójstwom wśród młodych ludzi.

Swobodna dyskusja na ten temat stała się okazją do kilku uwag o nadchodzącej ślubnej uroczystości. Harry był drużbą na ślubie Williama z Kate Middleton. Powszechnie oczekuje się, że William zrewanżuje się bratu w ten sam sposób. Musi tylko o to zostać poproszony, a dotychczas jeszcze to się nie stało.

Innym tematem żartów podczas spotkania w Cambridge był finał Pucharu Anglii, który przypada na 19 maja, czyli na dzień ślubu Meghan i Harry'ego. William jest prezesem Angielskiego Związku Piłki Nożnej i powinien być na nim obecny. Oświadczył, że stara się ten problem rozwiązać, również delikatnie puszczając przy tym oko. Oczywiście, nie ma wątpliwości, że ślub brata będzie dla niego wydarzeniem ważniejszym i książę William z pewnością pojawi się w kaplicy zamku w Windsorze, a nie na Wembley.