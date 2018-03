Animowany amerykański "Emotki. Film" otrzymał Złotą Malinę dla najgorszej produkcji filmowej minionego sezonu. Za najgorszą rolę męską uznano kreację Toma Cruise'a w obrazie fantasy "Mumia". Z kolei za najgorszą rolę żeńską wyróżniono… aktora Tylera Perry'ego, który zagrał kobietę w komedii "Boo! A Madea Halloween".

"Emotki. Film" okazał się prawdziwym triumfatorem tegorocznego rozdania Złotych Malin. Poza wyróżnieniem dla najgorszej produkcji animacja uzyskała również nagrody dla najgorszego reżysera - to Tony Leondis - i za najgorszy scenariusz. W produkcji dostrzeżono ponadto najsłabszy tandem aktorski: na taką ocenę zasłużyły mianowicie "dwie dowolne ohydne emotki".

Agencja Associated Press zauważa, że to pierwszy przypadek w 38-letniej historii Złotych Malin, kiedy najgorszym filmem okrzyknięta została animacja.

Podwójne Złote Maliny przypadły w udziale erotycznemu melodramatowi "Ciemniejsza strona Greya": za najgorszy remake bądź sequel i dla aktorki drugoplanowej - to wyróżnienie dla Kim Basinger, notabene laureatki Oscara z 1998 roku w tej samej kategorii.

Za najgorszą drugoplanową rolę męską uhonorowano natomiast Mela Gibsona - za rolę w komedii "Co wiecie o swoich dziadkach?".

W opublikowanym w serwisie YouTube filmie, w którym ogłoszono laureatów Złotych Malin, pojawił się również fragment zatytułowany "In Memoriam", poświęcany tradycyjnie zmarłym artystom. Tym razem wyświetlono tam zdjęcia postaci ze świata filmu, wobec których wysuwane są oskarżenia o molestowanie seksualne. W tym fragmencie nagrania pojawili się m.in. producent Harvey Weinstein, reżyser Woody Allen i aktorzy Bill Cosby, Kevin Spacey i Dustin Hoffmann. Na koniec pokazano również zdjęcie prezydenta USA Donalda Trumpa, który prowadził kiedyś w telewizji reality show "The Apprentice", czyli "Praktykant" (również w wersji "gwiazdorskiej": "The Celebrity Apprentice"). Cały fragment zakończono stwierdzeniem: Jest nam bardzo przykro, ale nie będzie nam was brakować (...).

Złote Maliny przyznawane są tradycyjnie na dzień przed Oscarami - najbardziej pożądanym w świecie filmu nagrodami Amerykańskiej Akademii Filmowej. Obecnie na laureatów Złotych Malin głosuje przez internet około 1000 członków Fundacji Nagród Złotych Malin z 27 krajów.

