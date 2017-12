Ruszają kwalifikacje w Oberstdorfie, które rozpoczynają dziś 66. narciarski Turniej Czterech Skoczni. W ciągu dziewięciu dni zawodnicy tylko jednego będą mogli odpocząć. W poprzedniej edycji najlepszy był Kamil Stoch.

Tylko na 2 stycznia nie zaplanowano żadnych skoków. W pozostałe dni odbędą się albo konkursy, albo kwalifikacje do nich, które od tego sezonu są obowiązkowe dla wszystkich.

Polska ma prawo wystawić w TCS siedmiu zawodników, ale na niemiecką część udało się sześciu. Oprócz Stocha są to świeżo upieczony mistrz kraju Stefan Hula, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Jakub Wolny. Do Innsbrucku, na trzeci konkurs, dojedzie natomiast lider Pucharu Kontynentalnego Tomasz Pilch. O tym, czy 17-letni siostrzeniec Adama Małysza wystartuje także w Bischofshofen sztab szkoleniowy zdecyduje później.



Stawka w obecnym sezonie Pucharu Świata jest bardzo wyrównana. Wyraźnie lepiej od Stocha, który w klasyfikacji generalnej zajmuje czwarte miejsce, prezentuje się tylko Richard Freitag. Niemiec wygrał trzy konkursy i dwukrotnie był drugi. Żaden inny zawodnik nie stał na najwyższym stopniu podium więcej niż raz.



Od sezonu 1979/80 TCS, określany mianem narciarskiego Wielkiego Szlema czy odpowiednika kolarskiego Tour de France, zaliczany jest do klasyfikacji PŚ. Pierwszym polskim zwycięzcą w 2001 roku został Adam Małysz. Na kolejny taki wyczyn trzeba był czekać 16 lat do wspomnianego już triumfu Stocha.