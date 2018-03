Kamil Stoch wygrał zasłużenie turniej Raw Air i okazał się "zwycięzcą totalnym całego sezonu", a dominacja Norwegów w niedzielnych zawodach była tylko "nagrodą pocieszenia” i "solidnym plastrem na ranę" - to komentarze norweskich mediów po konkursie w Vikersund.

Kamil Stoch (w środku) wygrał turniej Raw Air / PAP/EPA/Terje Bendiksby /

Trzy pierwsze lokaty na mamuciej skoczni zajęli reprezentanci gospodarzy. Wygrał Robert Johansson przed Andreasem Stjernenem i Danielem-Andre Tande, a Stoch uplasował się na szóstej pozycji.

Johansson stracił w klasyfikacji generalnej Raw Air do Stocha 37 punktów, co norweskie media nazwały "przegraną o łokieć". Przyznały jednak, że pomimo dramatycznej pogoni Norwega i "możliwych szans" na zwycięstwo to "należało się ono zdecydowanie Polakowi", a inny rezultat spowodowany błędem technicznym lub warunkami atmosferycznymi byłby "po prostu niesprawiedliwy".



W całym morderczym i wyczerpującym turnieju to Polak okazał się najlepszy i pokazał bez żadnych wątpliwości, że jest obecnie najlepszym skoczkiem narciarskim świata i zwycięzcą totalnym tego sezonu - skomentowali dziennikarze kanału telewizji NRK transmitującego zawody.



Kanał TV2 ocenił, że Stoch nie wygrał co prawda ostatniego konkursu, lecz "to on zabrał do domu aż dwa trofea - za zwycięstwo w Raw Air i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata".



Zdaniem dziennika "Verdens Gang" "świetny skok Johanssona na odległość 146 metrów w drugiej serii, zwycięstwo w konkursie i wytapetowane Norwegami podium były w niedzielę wielkim osiągnięciem, lecz to Polak zabrał główną nagrodę turnieju".



Pogoń Johanssona za Stochem była emocjonująca, lecz znacznie spóźniona i aby go wyprzedzić musiałoby dojść do dramatycznej wpadki Polka. Ten jednak wytrzymał presję do końca... jak zwykle - skomentowała gazeta.



"Dagbladet" napisał, że do sensacji nie doszło, ponieważ polska gwiazda skoków narciarskich nie dala się wytrącić ze swojego zwycięskiego transu: pomimo dyskusji o szansach Johanssona należy przyznać, że zwycięstwo Stocha jest jak najbardziej zasłużone nie tylko w Raw Air, lecz także w punktacji generalnej Pucharu Świata".



Groźny człowiek z wąsami przez dobę rozgrzewał norweskich sympatyków skoków i wygrał w świetnym stylu ostatni konkurs, lecz nie dał rady i triumf końcowy należał jednak do polskiego gwiazdora skoków narciarskich - napisał dziennik "Aftenposten".