Podhale powitało w Zębie koło Zakopanego Kamila Stocha, multimedalistę olimpijskiego i mistrzostw świata w skokach narciarskich. ​Wraz ze Stochem do jego rodzinnej miejscowości przyjechali m.in. kolega z brązowej drużyny igrzysk olimpijskich w Pjongczangu Dawid Kubacki, rodziny obu skoczków i przedstawiciele sztabu szkoleniowego.

Ewa Bilan-Stoch i Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

Pogoda dopisała, więc spotkanie z mieszkańcami Podhala, kibicami i turystami poprzedził przejazd przez wieś kilkudziesięcioosobowej góralskiej banderii konnej, za którą w białych landach podążali sportowcy i pozostali honorowi goście.

Na Bartolskim Wierchu swojego byłego ucznia powitała m.in. mieszkająca w Zębie Barbara Sobańska, dyrektor zakopiańskiego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.



Witamy mistrza, którego cechuje wielka odwaga i pracowitość. Człowieka, który wyznacza nowe wartości i jest wzorem, w szczególności dla młodego pokolenia. Witamy cię Kamilu - mówiła.



Te słowa wyraźnie wzruszyły Stocha, który powiedział, że cieszy się z tego, iż przygotowano dla niego, podobnie jak cztery lata wcześniej, tak piękną niespodziankę. Zaczął po góralsku: "Piyknie Bóg zapłać, zeście się tu syćka - zębiany i nie ino ześli". Dziękuję wam wszystkim i każdemu z osobna za to spotkanie i za kibicowanie. To bardzo przyjemne uczucie, gdy wraca się do domu i spotyka z taką życzliwością - dziękuję.

Wśród upominków, które otrzymał w sobotę mistrz olimpijski z Soczi i Pjongczangu była m.in. kurtka od strażaków-ochotników z rodzinnej wsi. Wręczając ją przypomnieli, że cztery lata wcześniej skoczek otrzymał już strażacki hełm i jeżeli tak dalej pójdzie, to niebawem skompletuje cały ekwipunek.



Tylko nie budźcie mnie w nocy do pożaru - prosił ze śmiechem Stoch i zaraz dodał: "Chociaż wiecie, że jak będzie trzeba, to ja zawsze jestem gotowy jechać z wami".

Królewskie powitanie Kamila Stocha w Zębie TVN24/x-news

Stoch wraz z żoną Ewą obdarowani zostali też m.in góralskimi odświętnymi, białymi, haftowanymi kożuszkami, tradycyjnymi obrazami malowanymi na szkle, pamiątkowymi statuetkami i naręczami kwiatów.



Wśród upominków był też pamiątkowy medal przekazany dyrektor Sobańskiej przez jednego z mieszkańców... Zanzibaru, gdzie Stochowie spędzili miesiąc miodowy.



Wyrazy uznania przekazano także Dawidowi Kubackiemu i jego najbliższym.



Nie zabrakło słodkiego poczęstunku. Stoch otrzymał od miejscowego cukiernika100-kilogramowy tort przedstawiający trofea, które zdobył w minionym sezonie. Skoczek podziękował i poczęstował ciastem kilkaset obecnych na uroczystości osób.



Tej zimy czterokrotny olimpijczyk do dwóch mistrzowskich tytułów z Soczi dołożył: złoty indywidualny i brązowy drużynowy medal w Korei, srebrny krążek indywidualny i brązowy w drużynie na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie.



Wygrał również wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni, norweski cykle Raw Air i Planica 7, wieńcząc sezon drugą w karierze Kryształową Kulą Pucharu Świata.

Ewa Bilan-Stoch: Kamil jest nie tylko wybitnym sportowcem, ale też dobrym mężem TVN24/x-news



(mpw)