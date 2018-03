Ponad 90 procent głosów zdobył Władimir Putin w wyborach prezydenckich na Krymie. Państwa Zachodu, również Polska, nie uznają głosowania na zaanektowanym przez Moskwę ukraińskim półwyspie za legalne, ale - jak zauważa korespondent RMF FM Przemysław Marzec - nie należy spodziewać się w związku z tym większych konsekwencji. W całej Rosji Władimir Putin uzyskał poparcie ponad 76 procent wyborców.

Wchodzący w skład Ukrainy Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku, po referendum uznanym przez władze Ukrainy i Zachód za nielegalne. Wcześniej rosyjscy żołnierze w nieoznakowanych mundurach przejęli kontrolę nad znajdującymi się na półwyspie strategicznymi obiektami ukraińskiej armii i lokalnych władz.

Teraz kraje Zachodu jednomyślnie uznały głosowanie w rosyjskich wyborach prezydenckich przeprowadzone na Krymie za nielegalne.

W niedzielny wieczór komunikat w tej sprawie wydał polski resort dyplomacji.

MSZ RP przypomina, że Polska, wraz z całą społecznością transatlantycką, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań Rosji w stosunku do Ukrainy - czytamy w oświadczeniu.

Opowiadamy się za poszanowaniem spójności terytorialnej Ukrainy i uznajemy Krym jako część ukraińskiego państwa. Oznacza to również, że wybory prezydenckie na półwyspie przeprowadzone przez władze Federacji Rosyjskiej nie mogą zostać uznane za legalne - podkreśla polski MSZ.

Zdaniem rosyjskiego korespondenta RMF FM Przemysława Marca, reakcja Zachodu na głosowanie na półwyspie nie zwiastuje większych zmian. Być może pojawią się nowe, symboliczne sankcje, ale trudno wyobrazić sobie, by światowi przywódcy przestali nagle rozmawiać z Władimirem Putinem. Jak przypomina nasz dziennikarz, od 18 lat, gdy Rosją rządzi Putin, żadne wybory w tym kraju nie były uznane przez Zachód za wolne i uczciwe - i nic z tego nie wynikało.

Samemu Putinowi z kolei tak wysokie poparcie na zaanektowanym półwyspie da do ręki argument, że to ludzie tam mieszkający zdecydowali o przyłączeniu Krymu do Rosji - nie zaś on i jego imperialistyczne marzenia.