Marcin Matkowski zakończył występ w tegorocznym wielkoszlemowym Wimbledonie. Po odpadnięciu w 1/8 finału debla polski tenisista, w parze z Rumunką Mihaelą Buzarnescu, przegrał także w 2. rundzie miksta z Henrim Kontinenem i Heather Watson 2:6, 7:5, 5:7.

Marcin Matkowski / Adam Warżawa / PAP

Fińsko-brytyjski duet jest rozstawiony w tej imprezie z numerem 16.



Poniedziałek był nieudany dla Matkowskiego. Najpierw rywalizował w deblu, w parze z Jonathanem Erlichem z Izraela, i poniósł porażkę Nowozelandczykiem Artemem Sitakiem i Divijem Sharanem z Indii 6:1, 7:6 (7-3), 4:6, 4:6, 4:6. We wcześniejszej rundzie polsko-izraelski duet wyeliminował broniących tytułu Łukasza Kubota i Brazylijczyka Marcelo Melo.



Kilka godzin później w poniedziałek Matkowski ponownie wyszedł na kort i znów musiał pogodzić się z porażką. Do drugiej rundy miksta awansował kosztem Alicji Rosolskiej i Sharana, ale na Kontinena i Watson Polak i Buzarnescu okazali się zbyt słabi.



Spośród biało-czerwonych w londyńskiej imprezie rywalizuje jeszcze tylko Rosolska, która zakwalifikowała się do ćwierćfinału debla.



Wynik meczu 2. rundy miksta:



Henri Kontinen, Heather Watson (Finlandia, W. Brytania, 17) - Marcin Matkowski, Mihaela Buzarnescu (Polska, Rumunia) 6:2, 5:7, 7:5.