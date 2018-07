Rozstawiony z numerem 12. Serb Novak Djokovic pokonał Brytyjczyka Kyle'a Edmunda 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 i awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Odpadł natomiast najlepszy obecnie niemiecki tenisista Alexander Zverev (nr 4.).

Novak Djokovic / GERRY PENNY / PAP/EPA

Djokovic dał się wprawdzie pokonać w pierwszej partii, później jednak nie pozwolił się już przełamać ani razu, a sam dokonywał tego w pozostałych setach.

Jego kolejnym rywalem będzie Rosjanin Karen Chaczanow, który wyeliminował Amerykanina Francesa Tiafoe, mimo że przegrał pierwsze dwa sety: 4:6, 4:6, 7:6 (7-3), 6:2, 6:1.



Zverev przegrał z kolei ze 138. w światowym rankingu Łotyszem Ernestsem Gulbisem 6:7 (2-7), 6:4, 7:5, 3:6, 0:6. Gulbis do turnieju głównego dostał się przez eliminacje. Został pierwszym od sześciu lat kwalifikantem, który dotarł do 1/8 finału.



Po raz pierwszy w historii Wielkiego Szlema do tej fazy dotarł więcej niż jeden reprezentant Łotwy. Oprócz Gulbisa dokonała tego także Jelena Ostapenko.

Wynik sobotnich meczów 3. rundy singla mężczyzn w wielkoszlemowym Wimbledonie:



Milos Raonic (Kanada, 13) - Dennis Novak (Austria) 7:6 (7-5), 4:6, 7:5, 6:2

Juan Martin Del Potro (Argentyna, 5) - Benoit Paire (Francja) 6:4, 7:6 (7-4), 6:3

Gilles Simon (Francja) - Matthew Ebden (Australia) 6:1, 6:7 (3-7), 6:3, 7:6 (7-2)

Jiri Vesely (Czechy) - Fabio Fognini (Włochy, 19) 7:6 (7-4), 3:6, 6:3, 6:2

Rafael Nadal (Hiszpania, 2) - Alex De Minaur (Australia) 6:1, 6:2, 6:4