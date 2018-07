Alicja Rosolska i amerykańska tenisistka Abigail Spears odpadły w półfinale debla w wielkoszlemowym Wimbledonie. Przegrały w piątek z rozstawionymi z "trójką" triumfatorkami tegorocznego French Open Czeszkami Barborą Krejcikovą i Kateriną Siniakovą 5:7, 4:6.

Alicja Rosolska / Leszek Szymański / PAP

Wszystkie cztery przełamania zanotowane w tym spotkaniu przez Krejcikovą i Siniakovą - trzy w pierwszej odsłonie i jedno w drugiej - miały miejsce w gemach, w których serwowała Rosolska. Przegrywając w drugiej partii 2:3 Polka i Amerykanka miały aż sześć "break pointów", ale nie wykorzystały żadnego z nich. W ostatnim gemie będące faworytkami Czeszki nie oddały rywalkom nawet punktu.

W drodze do półfinału Rosolska i Spears zanotowały kilka cennych i niespodziewanych zwycięstw. W drugiej rundzie okazały się lepsze od rozstawionych z "piątką" Tajwanki Latishy Chan i Chinki Shuai Peng 6:4, 6:4, a w 1/8 finału od występujących z "dziewiątką" Holenderki Kiki Bertens i Szwedki Johanny Larsson 3:6, 7:6 (7-5), 6:3. Awans do "czwórki" dało im zaś zwycięstwo nad triumfatorkami tegorocznego Australian Open, turniejowymi "jedynkami" Francuzką Kristiną Mladenovic i Węgierką Timeą Babos 7:6 (7-4), 6:3.



32-letnia Polka nigdy wcześniej nie wystąpiła nawet w ćwierćfinale wielkoszlemowych zmagań. W Wimbledonie jej najlepszym wynikiem w deblu była dotychczas druga runda (ostatnio w 2012 roku), a w mikście - 1/8 finału (2010).



W tym roku razem z Divijem Sharanem z Indii zgłosiła się w Londynie także do gry mieszanej. W pierwszej rundzie ulegli jednak Marcinowi Matkowskiemu i Rumunce Mihaeli Buzarnescu.



Rosolska była ostatnią reprezentantką Polski w seniorskiej rywalizacji na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club. W finale singla juniorek w sobotę wystąpi Iga Świątek.



Wynik półfinału gry podwójnej kobiet:



Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova (Czechy, 3) - Alicja Rosolska, Abigail Spears (Polska, USA) 7:5, 6:4.

