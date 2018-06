Liderka światowego rankingu tenisistek Simona Halep wygrała turniej French Open i zdobyła pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. Rumunka w finale paryskiej imprezy pokonała rozstawioną z "10" Amerykankę Sloane Stephens 3:6, 6:4, 6:1.

Simona Halep / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Halep po raz trzeci wystąpiła w decydującym pojedynku zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa. Oba poprzednie kończyły się jej porażką. Cztery lata temu musiała uznać wyższość Rosjanki Marii Szarapowej, a 12 miesięcy temu sensacyjnej zwyciężczyni Łotyszki Jeleny Ostapenko.



W finale zawodów tej rangi 26-letnia Rumunka wystąpiła jeszcze raz - w styczniowym Australian Open przegrała z Dunką polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.



Stephens do tego etapu wielkoszlemowej rywalizacji dotarła po raz drugi w karierze. We wrześniu sięgnęła po tytuł w US Open.



Dotychczas najlepszym wynikiem 25-letniej Amerykanki w Paryżu była 1/8 finału. Na tej fazie zatrzymała się w latach 2012-15. W drugiej rundzie tegorocznej edycji wyeliminowała Magdalenę Fręch.