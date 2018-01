Magda Linette i Zarina Dijas z Kazachstanu na drugiej rundzie zakończyły występ w deblowej rywalizacji w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open. Przegrały z z rozstawionymi z "16" Czeszkami Kateriną Siniakovą i Barborą Krejcikovą 4:6, 2:6.

Magda Linette /

Na otwarcie Linette i Dijas wygrały z reprezentantkami gospodarzy Naikthą Bains i Isabelle Wallace 6:3, 6:2.

Poznanianka rywalizowała w Melbourne także w grze pojedynczej. Po raz pierwszy w karierze w tej imprezie dotarła do trzeciej rundy. Na tym etapie przegrała w piątek z Czeszką Denisą Allertovą 1:6, 4:6.



Do debla w tym roku zgłosiło się w Australii jeszcze troje Polaków. O awans do 1/8 finału walczyć będą w sobotę też wszyscy pozostali troje biało-czerwoni: Łukasz Kubot, Marcin Matkowski i Alicja Rosolska. Wszyscy grają razem z zagranicznymi zawodnikami.



Wynik meczu 2. rundy gry podwójnej kobiet:



Katerina Siniakova, Barbora Krejcikova (Czechy, 16) - Magda Linette, Zarina Dijas (Polska, Kazachstan) 6:4, 6:2.