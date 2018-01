Najbardziej pomysłowi polscy biznesmeni, idealiści, którzy wiedzą, jak zarabiać duże pieniądze, specjaliści z Microsoftu, Facebooka i Allegro oraz konkurs na sportowy start-up roku z pulą nagród wartości pół miliona zł. To wszystko już 25-26 stycznia w Krakowie podczas II Kongresu Szlachetnej Paczki. Radio RMF FM jest głównym partnerem medialnym wydarzenia.

Nie mamy kompleksów, mamy ambicje. Tu, w Krakowie, zajmujemy się tym, co ma globalny zasięg. I wciąż chcemy być lepsi. Doświadczyłeś Szlachetnej Paczki? Teraz bierzemy się za zarabianie pieniędzy. Tylko ostrzegam: nie mówimy o małych pieniądzach - zachęca do udziału w Kongresie ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje wydarzenie.

Przyszłość pomysłów, pomysły przyszłości

Cel Kongresu to przekazanie jego uczestnikom maksimum inspiracji i pomysłów na to, jak rozwijać siebie i swój biznes. Formuła została zaprojektowana tak, by uczestnicy rzeczywiście otrzymali to, czego nie można dostać gdzie indziej. Program jest nieszablonowy i bardzo mocno zorientowany na przyszłość.

W trakcie dwóch dni będzie mowa m.in. o motywacji, świadomym zarządzaniu ciałem oraz o najnowszych trendach w modelowaniu życia osobistego i zawodowego. Panel poświęcony technologiom, które w najbliższym czasie będą miały największy wpływ na nasze życie, poprowadzi dziennikarz radia RMF FM Piotr Bułakowski. W dyskusji wezmą udział Jakub Turowski z Facebooka, Piotr Marczuk - dyrektor Microsoft Polska, oraz Krzysztof Śpiewek z Allegro.

Kongres to wydarzenie, które przemienia! Z tego niezwykłego spotkania wychodzą piękniejsi ludzie, gotowi do tego, by zmieniać świat. Dołącz do nich i sprawdź, czy z życia da się wyciągnąć jeszcze więcej - dodaje ks. Stryczek.

Ludzie, którzy inspirują

Wśród prelegentów Kongresu, oprócz ks. Jacka Stryczka, twórcy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, jednych z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej kojarzonych programów społecznych w Polsce, znaleźli się m.in.: Natalia Hatalska, analityk trendów, założycielka i CEO infuture hatalska foresight institute, Wojciech Szaniawski, prezes Arskom Group i czołowy polski ekspert ds. personal brandingu, Jaro Bieniecki, trener motywacyjny i twórca Runmageddonu Karolina Pilarczyk, mistrzyni Europy w drifcie, która dla kariery sportowej rzuciła pracę menadżera w korporacji, Magdalena Fularczyk-Kozłowska, mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro, czy Jakub Probola z HUB:RAUM Deutsche Telekom.

Sport-up 2018

Jednym z wydarzeń towarzyszących Kongresowi jest konkurs na najlepszy sportowy start-up roku. Chodzi w nim o wybranie najciekawszych polskich startupów, które łączą w sobie sport z biznesem. Organizatorzy chcą wesprzeć młode, innowacyjne firmy i pomóc im zaistnieć na rynku ze swoimi produktami i rozwiązaniami. Konkurs będzie też okazją do szerszej dyskusji o podniesieniu jakości usług świadczonych w sektorze sportowym.

Poprzez konkurs Sport-up chcemy wesprzeć innowacyjne pomysły młodych polskich firm i przyczynić się do rozwoju branży sportowej w Polsce. Siła tkwi w młodych firmach, które ogranicza tylko ich własna kreatywność. To właśnie tam rodzą się najciekawsze pomysły, które my chcemy wspomóc i tym sam pozwolić młodym firmom z impetem wejść na trudny i konkurencyjny rynek sportowy - mówi Wojciech Szaniawski, prezes Arskom Group, która wspólnie z marką Runmageddon ufundowała w konkursie nagrody dla trzech firm, których pomysły zostaną ocenione najlepiej.

Kto, gdzie, kiedy?

II Kongres Szlachetnej Paczki odbędzie się 25-26 stycznia w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie (ul. Konopnickiej 17), najpiękniejszym centrum konferencyjnym w Polsce, ze wspaniałym widokiem na Wawel.

>>> TU ZNAJDZIECIE INFORMACJE NA TEMAT BILETÓW!

Dochód ze sprzedaży biletów na kongres zostanie przeznaczony na rozwój Szlachetnej Paczki.